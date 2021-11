¿Quiénes fueron los últimos colombianos nominados al Balón de Oro?

Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro, en un año en el que otra vez no hubo futbolistas colombianos nominados. ¿Quién fue el último y hace cuánto?

Desde1956 que France Football entrega el Balón de Oro y es desde 1995 que lo puede ganar cualquier futbolista. Antes de eso era solamente para los europeos. Nunca un colombiano lo ha ganado. Algunos han estado nominados, pero desde 2013 que no pasa. Ya son 8 años de ausencia de los hombres de la Tricolor en esos importantes listados.

Radamel Falcao García. Estuvo en 2 ocasiones. Tanto en 2012 como en 2013, cuando fue jugador de Atlético de Madrid. Figuró al más alto nivel con goles y título en la Europa League. Estuvo en grupo grande de los elegidos y ocupó el quinto puesto de los elegidos. Ese año el ganador del Balón de Oro fue Lionel Messi. Los otros que lo superaron en la votación fueron Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Al año siguiente fue octavo.

James Rodríguez. Ocupó el octavo puesto en la edición del Balón de Oro 2014. Venía de una excelente actuación en la Copa del Mundo y sus primeros meses con Real Madrid. En la votación lo superaron Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Arjen Robben, Thomas Müller, Philipp Lahm y Neymar. En 2015 ocupó el puesto 19.

Faustino Asprilla estuvo en 3 ocasiones. Apenas llegó a Europa empezó a brillar con Parma FC. En 1993 recibió su primera nominación. Terminó sexto. En 1996, ya con Newcastle, ocupó el puesto número 53 y al siguiente año figuró en la posición 19.

Y Óscar Córdoba estuvo en la edición 2001 tras ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors y la Copa América con la Selección Colombia. Ocupó el puesto 22 en el FIFA World Player.

