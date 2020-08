Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca Juniors, habló en TyC Sports del caso Sebastián Villa. Luego de varios meses de ser denunciado por su expareja por violencia de género, la situación sigue sin aclararse.

Sí está claro que está entrenándose con los profesionales de Boca Juniors y que ahí seguirá. Así lo dijo el Presidente. A Sebastián Villa no lo separarán del plantel hasta que la Justicia se manifieste al respecto. En ese momento sí se tomará alguna determinación.

El futbolista de la Selección Colombia fue denunciado por su expareja. Se ha presentado ante la Justicia en los momentos requeridos y actualmente está haciendo parte de los entrenamientos de Boca Juniors. ¿Jugará?

Lo que dijo el Presidente de Boca Juniors sobre Sebastián Villa

“Si Sebastián Villa juega o no lo decide el técnico. Alrededor de él se creó una situación con el tema de la violencia, pero la justicia no determinó si realmente es o no culpable. Si lo es, hay que curarlo. No se puede, sobre la pena, seguir penando”, dijo Jorge Amor Ameal sobre el futbolista colombiano.

Y agregó en la entrevista en TyC Sports: “Nosotros estamos esperando a la justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si tuvo un problema, veamos cómo lo podemos resolver. Lo lógico es sancionarlo, sacarle el fútbol y condenarlo no es lo mejor”.

¿Cuál es la acusación que se le hizo a Sebastián Villa?

Daniela Cortés, su expareja, lo denunció públicamente por una aparente agresión. Presentó videos e imágenes para validar su acusación. El tema sigue en proceso con la justicia argentina y mientras tanto mantiene su carrera deportiva.

Sebastián Villa sigue entrenándose en Boca Juniors. Incluso ya fue habilitado para viajar al exterior para jugar los partidos de la Copa Libertadores. “Hay herramientas para resolver lo que pasó pero no nos podemos adelantar. Esperemos que la justicia lo decida. A día de hoy está a disposición de Miguel Russo, entrenando con el plantel”, concluyó Amor Ameal.