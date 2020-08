Enrique Cerezo respondió de esa forma a la pregunta que le hicieron sobre James Rodríguez. Supuestamente Atlético de Madrid era una de las opciones que se manejan para el futuro del futbolista. Parece ser que no.

“No creo que James entre en los planes del Atlético de Madrid“, expresó Enrique Cerezo al ser consultado por tal posibilidad. El presidente del club rojiblanco habló en el programa A Diario, de Radio MARCA previo al viaje del cuadro español a Lisboa en donde participará en los cuartos de final de la Champions League.

Atlético de Madrid alista partido ante RB Leipzig. Terminó LaLiga en la tercera posición y ahora que de reojo alista la próxima temporada, empiezan los rumores del mercado de fichajes. La relación que se hace del futbolista colombiano con el equipo por ahora tiene este primer capítulo de manera oficial.

Más de Enrique Cerezo sobre James Rodríguez…

“No tengo ni idea si vendrá finalmente James, aunque no creo que entre en los planes del club”, dijo. Según tal respuesta, la posibilidad sería escasa. Se sabe que ya antes se ha intentado este fichaje y fue Real Madrid el que impidió que se hiciera. Ahora no queda claro sí habrá un intento o no.

“Tenemos una plantilla excelente y joven. Sin embargo, si el entrenador considera que hace falta algo, intentaremos traer lo que tengamos a nuestro alcance porque ha sido una temporada complicada económicamente. Y menos mal que se pudo jugar lo que restó de Liga, si no hubiera sido una catástrofe”, agregó Enrique Cerezo sobre el mercado de fichajes de Atlético de Madrid y la opción James.

PSG y Manchester United, los otros rumores sobre James Rodríguez

Así como en algún sector de la prensa europea se le ha relacionado con Atlético de Madrid, aparecen estos equipos como supuestas opciones para el futbolista de la Selección Colombia que se mantiene en entrenamientos con Real Madrid previos al duelo ante Manchester City de la Champions League.

Se habla de un interés de Manchester United, el equipo inglés que alcanzó la clasificación a Champions League y que ofertaría 25 millones de euros por él; y lo de PSG que se ha dicho tiene que ver con un aparente ofrecimiento de su empresario, Jorge Mendes. Sobre esta operación se habla de 35 millones de euros.