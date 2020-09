Todavía no se hace oficial la llegada de James Rodríguez a Everton y eso genera preguntas. ¿Qué pasa? El futbolista está en Inglaterra hace varios días y aun así todavía el club no se pronuncia oficialmente sobre su arribo.

Al respecto hay una publicación del diario AS que se extendió a prensa inglesa. Según ella, James Rodríguez ya se sometió a los exámenes médicos exigidos por el club antes de la contratación de los futbolistas. Eso habría sido el jueves. Todo salió bien e incluso ya se habría tomado las fotos oficiales para el equipo, además de tener una cena con el DT Carlo Ancelotti.

Siendo así, informa AS, el futbolista de la Selección Colombia debería convertirse pronto en jugador del Everton. El anuncio debería ser oficial en breve. Todavía no lo es por un retraso en las negociaciones entre los clubes. Eso hizo que las cosas se prolongaran durante el fin de semana.

El problema, hasta donde lo dio a conocer AS, fue entre Real Madrid y Everton. Si bien ha habido un acuerdo aproximado sobre una tarifa de transferencia de 25 millones de euros, los detalles exactos no se habían definido al final de la semana pasada.

Eso podría deberse a las bonificaciones involucradas, la estructura de pago o posiblemente algún tipo de compensación dado que James Rodríguez recibiría salarios más bajos en su contrato con el Everton que en Madrid. Aun así no existe sugerencia alguna de que la transferencia pueda fallar a esta altura del mercado de fichajes.

De hecho se asegura que el anuncio oficial sería en breve. Los temas que generaron cierto desacuerdo ya habrían sido superados para que en el inicio de la semana en la que Everton debutará en la Premier League (visita a Tottenham), el colombiano ya sea oficializado como jugador del club.

🗣”We are not getting indications of any problems on the deals for James Rodriguez or Doucoure!” @VinnOConnor with the latest on Everton’s transfers pic.twitter.com/t05MclfyKf

— Football Daily (@footballdaily) September 7, 2020