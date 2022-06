¿Por qué Luis Fernando Suárez no ha dirigido a la Selección Colombia?

Luis Fernando Suárez logró otra clasificación a un Mundial. ¡Es la tercera! Ahora va con Costa Rica y, casualmente, es un DT que no ha tenido opción en la Tricolor. ¿Por qué?

Sencillamente siempre al momento de la elección se han decantado por otros candidatos. Él es DT desde 1994, luego de un par de pasos como asistente técnico en la selección de Ecuador y en Millonarios (al lado de Francisco Maturana). En Colombia se ha hecho cargo de clubes. Varios. En total estuvo en 7. La única oportunidad con la Tricolor la tuvo a nivel sub-20 en 1999. Lo demás en el ámbito internacional lo hizo con otros países.

Luis Fernando Suárez y sus experiencias en selección

Estuvo al frente de Ecuador en 1997. Volvió a partir de 2004 y en ese entonces la clasificó al Mundial 2006. El siguiente reto estuvo en Honduras. Lo vivió entre 2011 y 2014, también logrando la clasificación a una Copa del Mundo. Ahora está en Costa Rica. Arribó en 2021 y otra vez consiguió el objetivo. Llevó al equipo a Catar 2022 ganándole el repechaje a Nueva Zelanda.

Así que en los 3 intentos que tuvo, clasificó al Mundial. Le tocó hacerlo en el exterior ya que durante el tiempo en el que ha estado dirigiendo, las prioridades para la Tricolor han estado en otros nombres. Él ha esperado sin desesperarse. Acepta las opciones que le brindan otros países mientras en la Selección Colombia hacen otro tipo de intentos.

Lo último que dijo Luis Fernando Suárez sobre dirigir a la Selección Colombia

Previo al repechaje con Costa Rica, el DT atendió una entrevista con el periodista Diego Chiriví en Red + Noticias. Allí dijo: “En este momento ni siquiera pienso en lo que me produce ser una opción en la Selección Colombia. Sinceramente estoy pensando exclusivamente en lo que es Costa Rica. Estoy pensando en mi sueño de estar en mi tercer Mundial porque me han apoyado en las malas y quiero vivir las buenas. Por ahora no pudo distraerme”.