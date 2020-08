¿Por qué James Rodríguez se considera el Mejor Futbolista colombiano de todos los tiempos?

CUIABA, BRAZIL – JUNE 24: James Rodriguez of Colombia celebrates scoring his team’s fourth goal past goalkeeper Eiji Kawashima of Japan during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group C match between Japan and Colombia at Arena Pantanal on June 24, 2014 in Cuiaba, Brazil. (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Daniel Habif lo entrevistó y le preguntó: ¿Para ti cual ha sido el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos? James Rodríguez respondió sin dudarlo: “Yo”. A los 29 años y tras 15 jugando profesionalmente, cree que lo hecho en su carrera alcanza para tener tal reconocimiento. Al momento de argumentarlo dijo: “Soy alguien que confío mucho en mí. Creo que los resultados dicen eso. Todo lo que he hecho con Colombia, todos esos números que tengo, creo que han sido buenos”, dijo. Leer también ▶ James Rodríguez confirma su salida de Real Madrid Luego agregó: “También hay que tener en cuenta a todos esos jugadores que son grandes como el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Falcao García y Freddy Rincón, aunque él está un poco más abajo”. James Rodríguez en la Selección Colombia La camiseta Tricolor la defiende desde la categoría sub-17. Jugó el Mundial de 2007 en la República de Corea. Además estuvo en la Copa del Mundo sub-20 2011 y desde ese año hace parte de la Selección Colombia de Mayores. A los 29 años, James Rodríguez es el décimo futbolista con más partidos en la Tricolor (76) y está tercero en la tabla de goleadores históricos. Anotó 22 goles. Solamente lo superan Falcao García (34) y Arnoldo Iguarán (25). Además hizo parte de 2 Copas del Mundo. En una de ellas fue el Goleador con la única Selección Colombia que alcanzó los cuartos de final del certamen. Todavía no tiene títulos colectivos con el combinado nacional. Sí hizo parte del tercer puesto logrado en la Copa América 2016. Los títulos de James Rodríguez Él tiene la particularidad de haber logrado coronaciones en la mayoría de equipos en los que jugó. Solamente le faltó en AS Mónaco, experiencia que apenas duró un año. En todos los demás ganó títulos. Es el único colombiano que tiene 2 en la Champions League, por ejemplo. Leer también ▶ ¿De qué equipo colombiano es hincha James Rodríguez? Además ganó un ascenso en Colombia, logró un título inédito en la historia de Banfield, ganó la Europa League con el Porto, LaLiga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA con Real Madrid, la Bundesliga y la Copa con el Bayern Múnich. ¡Impresionante!

