¿¡Por qué!? El día que Suárez rechazó dirigir a la Selección Colombia

Luis Fernando Suárez es uno de los dos entrenadores colombianos que clasificó 3 veces a Mundiales y el único que no lo hizo con la Tricolor. En su momento no quiso dirigirla.

Es una anécdota que cuenta ahora y parece increíble. Claro, es que se dio en un momento que no era el entrenador que es ahora. Recién empezaba. La Tricolor estaba terminando un proceso exitoso con el Bolillo Gómez luego de la participación en Francia 1998 y se pensó en él como el sucesor. Era inexperto en el cargo, más allá de haber integrado cuerpos técnicos a nivel nacional. Decidió no aceptar. Su carrera como entrenador tuvo otro rumbo que hoy lo tiene en Catar 2022.

La negativa de Luis Fernando Suárez a la Selección Colombia

“Hubo un momento en el que a mí me ofrecieron la Selección Colombia, que fue en el año 2000. Yo creía que todavía estaba muy crudo para tomar una Selección de mayores y no la acepté. Después no se han alineado los astros para que yo esté”, dijo en entrevista con Caracol Radio cuando le preguntaron por las razones que le han impedido ser el DT de la Tricolor.

Todavía no estuvo a cargo. A nivel de selección estuvo en otros países a los que llevó a Mundiales: Ecuador (2006), Honduras (2014) y Costa Rica (2022). Viendo esos éxitos muchos se preguntan. ¿Y por qué no dirige a la Selección Colombia? Cuando se lo ofrecieron sintió que no estaba listo y después se han elegido otros nombres por encima del suyo.

“He estado mucho tiempo por fuera y Colombia ha tenido un técnico grandísimo como José Pékerman, que me parece que hizo las cosas muy bien iniciando este ciclo. Después yo he estado por un lado por el otro. Uno siempre querrá dirigir a su país. Lo más importante que hago yo, lo hago conscientemente, dirigiendo clubes en el extranjero y más dirigiendo selecciones, es que yo también represento a mi país y trato de hacerlo lo mejor posible”, concluyó en esa entrevista.

