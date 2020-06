Padrastro de James Rodríguez lo confirmó: Atlético de Madrid intentó contratarlo

En la entrevista que concedió al Gol Caracol, James Rodríguez contó que su representante Jorge Mendes sí recibió ofertas de China, Italia y un elenco del país ibérico -que no mencionó- y que el Real Madrid no aceptó. Juan Carlos Restrepo, padrastro del volante, aseguró que fue del Atlético de Madrid.

“James hubiera preferido ir al Atlético de Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país”, afirmó.

En las declaraciones a Radio Marte que citó Semana, el familiar del mediocampista de la Selección Colombia opinó que el triunfo 7-3 de los Colchoneros sobre los Merengues en la International Champions Cup 2019 cambió el panorama para ambas instituciones y truncó el fichaje.

“La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso del verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”, aseveró.

Juan Carlos Restrepo, además, confirmó que SSC Napoli sí se contactó con el cucuteño y que las puertas siguen abiertas. “No creo que James haya cerrado las negociaciones con el Napoli, un club importante con grandes perspectivas”, manifestó el padre adoptivo del futbolista.

En la charla con el medio de comunicación colombiano, James Rodríguez reconoció los diálogos entre los conjuntos de la capital: “Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó (…) Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”, dijo.

El director técnico Zinedine Zidane expresó hace algunos días que sí cuenta con James Rodríguez: