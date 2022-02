¿Ni siquiera repechaje? Las cuentas que ahora hace Colombia para ir al Mundial

La Selección Colombia perdió por la mínima diferencia ante Argentina (1-0) y quedó practicamente afuera del Mundial de Catar 2022. Solo un verdadero milagro lo llevará a la cita orbital.

¿Un milagro? Así es, la delegación nacional, además de ganarle a Bolivia y a Venezuela en los próximos partidos, necesita una serie de resultados que lo pongan en el repechaje, pues el cupo directo es imposible.

Próxima doble jornada de Eliminatorias

Jornada 17

Argentina vs. Venezuela

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Brasil vs. Chile

Uruguay vs. Perú

Jornada 18

Perú vs. Paraguay

Ecuador vs. Argentina

Venezuela vs. Colombia

Chile vs. Uruguay

Bolivia vs. Brasil

Partiendo de que Colombia gane sus dos juegos con buena diferencia de gol y haga 23 puntos, necesita que Uruguay le gane a Perú y a Chile, además que esta noche, Ecuador le gane a los Incas como visitantes.

Con esto, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay van directos y Colombia iría a repechaje siempre y cuando Perú no le gane en la ultima fecha a Paraguay y si gana, que quede con diferencia de gol menor a la tricolor.

La otra opción, casi remota, es que Uruguay pierda ante Perú y Chile. Con eso se queda en 22 puntos, y Colombia lo pasaría con 23. No obstante, se necesita que Chile también pierda ante Brasil y quede con 22 unidades.

Así las cosas, ya es imposible que los dirigidos por Reinaldo Rueda vayan directamente al Mundial de Catar, solo un milagro los metería al repechaje.