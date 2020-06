Napoli vs Inter. Canal de televisión en Colombia para ver a David Ospina

Napoli vs Inter definen el rival de Juventus en la final por Copa Italia. Canal de televisión y horario en Colombia para ver a David Ospina.

El regreso del fútbol italiano se hizo con la Copa de Italia, que ya tiene un finalista confirmado. La Juventus empató 0 – 0 en la vuelta contra AC Milán, partido del cual Juan Guillermo Cuadrado no fue titular, pero actuó en los minutos finales.

Los actuales campeones de Italia, que además luchan por repetir la corona y están en octavos de final por la Champions League, esperan contrincante para la final de este certamen a disputarse en el Estadio Olímpico de Roma.

Napoli recibe la visita del Inter de Milán, semifinal que en su partido de ida dejó como vencedor al equipo Gli Azurri. En ese compromiso el arquero titular del cuadro vencedor fue el colombiano David Ospina, quien antes de la suspensión del fútbol en Italia estaba consolidado en la formación principal.

+ Fecha y hora en Colombia para ver a David Ospina en el regreso de la Serie A 2019-20: Hellas Verona vs. Napoli

La Copa de Italia es un certamen del cual Napoli aspira a sacar el máximo provecho. Es su ventana de escape camino a la reivindicación en medio de una temporada marcada por la irregularidad.

Formaciones probables para Napoli vs Inter

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Demme, Zielinski, Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku.

¿Dónde ver el Napoli vs Inter Copa Italia?

Este encuentro tan importante por las semifinales (partido de vuelta) entre el Napoli y el Inter de Milán solamente se puede ver en Colombia mediante la señal de DIRECTV.

Horarios por país del Napoli vs Inter de Milán

Perú: 2:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Bolivia: 3:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

República Dominicana: 3:00 p. m.

Panamá: 2:00 p. m.

Costa Rica: 1:00 p. m.

Honduras: 1:00 p. m.

Guatemala: 1:00 p. m.

El Salvador: 1:00 p. m.

Canal de TV para ver al Napoli vs Inter

DIRECTV Sports Colombia, y Rai Italia Sudamérica son las señales de televisión disponibles para ver el juego entre el Napoli y el Inter de Milán.

Canales de DIRECTV para ver Napoli vs Inter

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DIRECTV Go

Los suscriptores de DIRECTV tienen la posibilidad de ver online este partido entre el Napoli y el Inter de Milán mediante el servicio de DIRECTV GO. También las personas que no tengan contratado a este operador de TV. DIRECTV GO tiene la programación habitual y canales de DIRECTV para ser disfrutados en streaming.

Su costo mensual es de $59.900 pesos y para las personas que conocen este servicio pueden tener 7 días gratis antes de tomar la decisión.