Miguel Russo descarta que Sebastián Villa saldrá de Boca

Tigres de México es el equipo que se ha mostrado interesado en contratar al delantero colombiano Sebastián Villa. No solo es el préstamo. Preguntaron por las condiciones para comprar al ex Deportes Tolima.

Es cierto que Sebastián perdió continuidad en el equipo. Solamente por Superliga estuvo en un total de 10 compromisos, de los cuales 7 fueron como titular. Tiene muchas condiciones y por eso una posibilidad como la de México garantizaría muchos más minutos de los hasta ahora recibidos.

México, Brasil y hasta la MLS han estado en los rumores de la prensa argentina. Tampoco pasaron de ser meros cotilleos, de acuerdo con unas declaraciones del entrenador de Boca Juniors, Miguel Russo, quien no solo descartó que Villa saldrá; también expresó su agrado por contar con él como con los demás colombianos del equipo.



“Son jugadores jóvenes, importantes, tienen mucho futuro. Para mi gusto y conociendo el fútbol colombiano, tengo los tiempos necesarios. El futuro de ellos es Boca, no es otro lado. Nosotros no sabemos nada ni nadie oficial me ha comunicado ofertas”, comentó el entrenador, apelando en este concepto a su experiencia cuando estuvo en nuestro país como DT de Millonarios.

“Tiene muchas cosas buenas, desequilibrio, velocidad, potencia. Tiene la suerte de que conozco al futbolista colombiano, sé cómo funciona, cómo piensa y uno siempre trata de ayudar. Este es un club que acoge bien a los colombianos… Córdoba, Bermúdez; eso es un plus”, dijo Russo.

Sebastián Villa tendría minutos de juego este fin de semana, cuando por la Superliga Boca Juniors enfrentará como local a Independiente de Avellaneda. Será el domingo 26 de enero por la jornada 17 de la máxima competición en ese país.

