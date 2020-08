Luis Suárez Charris y su triste despedida de Real Zaragoza

Tuvo que irse antes de que terminara la definición del ascenso en España por la decisión que tomó Watford FC de no ampliar su cesión. Así que Luis Suárez Charris sale de Real Zaragoza en una situación totalmente inesperada.

¿Por qué? Resulta que Real Zaragoza no definió el ascenso de manera directa en la fase regular de la temporada (sí lo hicieron SD Huesca y Cádiz CF). El equipo que cuenta con el goleador samario terminó tercero y clasificó a unos playoffs en los que debe definirse el tercer ascendido.

Dichos playoffs no se han llevado a cabo debido a los casos positivos de coronavirus en la plantilla de Fuenlabrada. El calendario se aplazó. Debe jugarse durante agosto y en ese tiempo Luis Suárez Charris ya no tiene vínculo con Real Zaragoza. Se intentó una extensión para que se quedara a jugarlos, pero el club dueño de sus derechos deportivos se negó. Así que no jugará más en el equipo español.

Lo que dijo Luis Suárez Charris en su despedida

Hablando para El Chiringuito TV, el atacante colombiano manifestó su molestia por la situación: “Es una pena increíble. Al final esto como jugador es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Creo que se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me pasó a mí. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado (…). Es una vergüenza que se presente esta situación y que las autoridades no tomen las precauciones para estos casos (…).En principio se acaba mi contrato hoy, 5 de agosto, y todo tenía que haber acabado, pero no ha sido así. Se supone que es la mejor liga del mundo y no tiene respuestas a todos estos imprevistos”, dijo Luis Suárez Charris.

Real Zaragoza pide el ascenso

Por la situación presentada, el club español emitió un comunicado, argumentando que la salida anticipada de Luis Suárez Charris le genera “un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego”. Así que pidió ante LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, una serie de alternativas.

Básicamente pide que se les dé el ascenso a los 6 primeros equipos de la tabla de posiciones, que los playoffs no se jueguen y todos los partidos se den como igualados 0-0 o que directamente se le dé el ascenso a Real Zaragoza por ser el tercero en la tabla de posiciones.

El rendimiento de Luis Suárez Charris en Real Zaragoza

Tanto revuelo ha generado la situación del atacante colombiano debido a las cifras que tiene en la temporada. ¡Es el goleador de Real Zaragoza! Anotó 19 goles en 38 fechas. Sus números solamente son superados por los de Christian Stuani, el delantero uruguayo que con Girona suma 29 tantos (11 de penalti).