James Rodríguez volvió al equipo titular de Real Madrid tras 8 meses en LaLiga y a jugar oficialmente luego de poco más de 4. Estuvo 79 minutos y en las calificaciones de la prensa española no tiene buenos resultados.

Diario AS y Diario Marca, dos de los referentes de la información deportiva en España, se refirieron al tema James Rodríguez pocos minutos después de finalizado el partido en el que Real Madrid ganó y asumió el liderato de LaLiga. Venció a Real Sociedad (1-2) en condición de visitante para alcanzar tal objetivo.

En el partido estuvo el mediocampista colombiano como titular. El DT Zinedine Zidane había dicho que contaría con él. No lo hizo en los 2 primeros partidos tras la reanudación de LaLiga y ahora sí. Estaba la expectativa de ver su rendimiento y los resultados para la prensa en España no son los mejores.

Lo que dijeron MARCA y AS sobre el partido de James Rodríguez

“Lento y desaparecido. La posición en la que le colocó Zinedine Zidane (extremo derecho) tampoco le ayudó, porque es un futbolista de toque y no de desborde. Sólo brilló en las jugadas en las que centró su posición”, se publicó en el Diario AS.

“James Rodríguez no se conecta con Zidane”, es el título de la publicación del Diario Marca. En el contenido dicen: “Quedó la sensación de que desaprovechó otra oportunidad y no logró conectar bien con las ideas del entrenador, aunque Zinedine no lo condenó con enviarlo al banquillo en el entretiempo. Solo resta esperar si vuelve a tener una oportunidad”.

Partido número 14 en la temporada de James Rodríguez

Está siendo el año de menos acción para el colombiano. Ya se mencionaron los 8 meses que estuvo sin jugar en LaLiga. A eso hay que sumarle que tras la pausa en la competencia por el coronavirus no había jugado un solo minuto. En el 2020 solo jugó 5 partidos oficiales y apenas uno de esos fue completo.

Desde que volvió de la cesión por la que jugó en Bayern Múnich, James Rodríguez ha tenido dificultades para ganarse un lugar. En toda la temporada fue titular solamente en 9 partidos. Sigue jugando y entrenándose para tener más oportunidades. Esta vez la tuvo durante 79 minutos.