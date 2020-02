La molestia de Felipe Pardo por tapar su manilla de Colombia

Hace 5 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

No le había pasado algo así nunca, en los cerca de 8 años que tiene de carrera en el exterior. De allí la queja de Felipe Pardo.

El futbolista colombiano fue protagonista de un hecho inusual en el fútbol de México. Durante el compromiso contra Pumas por la Liga MX fue llamado al orden por parte de los árbitros. Le pidieron que por favor cubriera la manilla de Colombia que tiene en sus muñecas por una cinta roja.

Para Felipe Pardo es algo ilógico, que no le sucedió nunca, ni siquiera en el tiempo que estuvo en Europa. Jugó Champions League y jamás le pidieron algo semejante. En una entrevista concedida por el jugador colombiano al programa Zona Libre de Humo, Pipe fue honesto.

“Me puse una banda roja encima, pero un jugador del equipo rival me la arrancó y el árbitro me dijo que me la volviera a tapar o me amonestaba”, contó el jugador colombiano, quien siempre tiene por costumbre usar la manilla de Colombia. “Llevo mucho tiempo en el extranjero y siempre he portado la manilla con los colores de mi país porque yo quiero a mi patria”, agregó.

Esta situación lo ha llevado a pensar que quizás todo esto pueda sumarse a una especie de “persecución” que tiene el Toluca por parte de los árbitros. En las últimas presentaciones del equipo se presentaron medidas arbitrales bastante controvertidas y perjudiciales para los intereses de los Diablos Rojos.

“En los partidos de nosotros ha habido muchas polémicas por decisiones arbitrales. Es algo extraño. Nos han pitado muchos penales en los últimos partidos”, aseguró el futbolista, también con pasado en Selección Colombia.

Queja de Felipe Pardo en redes sociales