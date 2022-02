Klopp sobre Luis Díaz ante Leicester: “Muy, muy buen desempeño”

Le dio la responsabilidad de ser titular una semana después de llegar al equipo, Luis Díaz respondió y así se lo reconoció Jürgen Klopp.

Ante Leicester City se vio el primer juego del guajiro haciendo parte del 11 de los Reds. Jugaron sin Salah. El ataque lo tuvo junto a Diogo Jota y Roberto Firmino. Él se destacó. Estuvo 89 minutos en cancha. Salió ovacionado. El público en Anfield Road lo reconoció con muchísimos aplausos. Minutos después el entrenador hizo lo propio hablando de él y su desempeño en la rueda de prensa.

“Lo vimos exactamente como se veía en las sesiones de entrenamiento. Nos observó y le mostramos muchas situaciones. Se ve natural. Es muy rápido, debo decirlo. Hoy tuvo un muy, muy buen desempeño. Tuvo algunos momentos sobresalientes. Fue un partido sobresaliente para su primera titularidad”, destacó el entrenador alemán sobre el colombiano que tuvo uno de los más altos rendimientos en el juego.

Y agregó: “Parece que es un jugador hecho para el Liverpool, eso es cierto. Desde la primera sesión de entrenamiento fue como si nos hubiera estado estudiando. Es un talento maravilloso y también tiene una buena velocidad”.

No tuvo que marcar o asistir para ser destacado. Recién empieza a conocerse con sus compañeros. Ha tenido una adaptación muy rápida. Jugó de manera natural. Eso lo destacó el alemán al que no le costó darle oportunidades muy rápidamente. Lo hizo debutar a los 2 días de su llegada en partido de FA Cup. Ahora le dio un lugar en el 11. Y a todo eso la respuesta del jugador de la Selección Colombia son altos rendimientos.

Klopp on Diaz: “Outstanding game for his first start.” pic.twitter.com/czjWc6AGR4

