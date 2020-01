José Pékerman se arrepintió: ¡Descartado!

El entrenador argentino José Pékerman estaba en una lista de candidatos, con serias aspiraciones de llegar a la dirección técnica de la Selección de Venezuela.

Tras su salida de la Selección Colombia, Pékerman se ha mantenido inactivo. Ofertas no le han faltado, solo que él prefiere mantenerse a distancia. Ni siquiera ofrecimientos de un seleccionado mayor como el de Venezuela lograron convencerlo.

Quien entregó la primera información acerca del interés que tenían en el país vecino por don José, el periodista deportivo Fernando Petrocelli, fue quien desestimó esta opción, con argumentos sustentables. Asegura que Pékerman tenía ganas de dirigir, pero luego de pensar muy bien las cosas decidió no aceptar la propuesta.

Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe.

— Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) January 15, 2020