Uno a los que no le gustó para nada la designación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia fue a Jorge Luis Pinto.

En las últimas horas, el estratega colombiano habló con Futbolred y además de mostrar su felicidad por el regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano y de la clasificación de Costa Rica al Mundial, se notó furioso con el nombramiento del nuevo técnico de la Tricolor.

“Muy contento con Costa Rica, porque le tengo gran cariño a su gente, sé de lo que pueden hacer futbolísticamente, y orgulloso de Luis Fernando Suárez, gran entrenador y gran persona”, inició.

Sobre el DT de Colombia dijo que “me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia”.

Y argumentó lo anterior en que “los asistentes que tuvo Pékerman, que dirigieron en Colombia, no funcionaron como entrenadores. Pablo Garabello fue un desastre en Cúcuta; y Patricio Camps, en Santa Fe, fue otro desastre”.

“Yo sé qué es Melgar, cuál es el nivel de competencia en Perú. Y aquí hay entrenadores que tienen mayor capacidad, como Alexis García, Hernán Torres, Alberto Gamero y otros“, agregó Pinto Afanador.

“No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de Selección, en este momento en el mundo, no los tiene. No importa que sea extranjero, pero debieron escoger a alguien con más experiencia. Está bien si no contemplan a los que ya dirigimos mundiales, en la Federación tienen todo el derecho a definir. Pero que evalúen bien a otros, no sé a quién le están creyendo”, siguió.

Sorprendió la respuesta cuando le preguntaron por el asistente de Lorenzo. “Yo no quiero opinar de Amaranto”.

Lo único positivo que dijo al respeto fue que “involucrarse en las categorías menores y tener un alineamiento. Es parte del trabajo de un seleccionador. Sin embargo, no siento que tenga el mundo y el recorrido para manejar y diseñar proyectos de ese tipo”, concluyó.