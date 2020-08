James Rodríguez y la opción de ir a la Lazio

El equipo italiano que jugará la próxima edición de la Champions League buscó reforzar su plantel con el español David Silva. No pudo. Ahora su objetivo es el fichaje de James Rodríguez.

Es otro nombre importante en que la Lazio se ha fijado. Luego de terminar cuarto en la liga y de cerrar una temporada con Ciro Immobile como goleador y Bota de Oro, va por más. Necesita un refuerzo en su zona de ataque y piensa en nombres importantes a los que sumó a James Rodríguez.

El colombiano busca la salida de Real Madrid nuevamente. Públicamente lo dijo en más de una ocasión y hasta lo habló con el DT, Zinedine Zidane, por lo cual habría dejado de participar en los últimos 6 partidos del equipo en la temporada. Está en tiempo de definición de su salida y la Lazio se apunta como opción.

No fue David Silva… ¿irá James Rodríguez?

La primera opción que manejó la Lazio para reforzarse fue la del español David Silva, quien quedaría libre tras su salida de Manchester City. Hubo negociaciones y cuando todo parecía acercarse al arreglo, el futbolista fue anunciado como refuerzo de Real Sociedad. La molestia en el cuadro italiano es evidente y ahora busca un movimiento rápido como reacción a esa negativa.

Gazzetta dello Sport apunta este martes que la Lazio habría puesto sus ojos en James Rodríguez. El director deportivo del equipo, Igli Tare, mostró públicamente su molestia con lo sucedido con David Silva: “Respeto al futbolista, pero no al hombre”, dijo. Se quedaron con las ganas de contar con él, pero no con las de un fichaje importante.

Así que volviendo a James Rodríguez, él pasó a ser el principal objetivo. Ya tocaron algunos temas iniciales, siendo su salario uno de los principales obstáculos. Así que para continuar con las negociaciones buscarían algún tipo de descuento en sus números. De momento es lo que se intenta como alternativa para proponerle a futbolista de la Selección Colombia una temporada en al que tendrá Champions League.

Lo último dicho por James Rodríguez sobre su futuro deportivo

“Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”, le dijo a Daniel Habif en entrevista sobre su situación.

Y agregó: “A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”. Ahora la Lazio podría ser un destino.