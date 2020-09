James Rodríguez fue titular y se mantuvo en el campo de juego durante todo el compromiso que el Everton le ganó 4 – 1 a West Ham.

Dentro del aporte que tuvo James Rodríguez, de nuevo se reporta en su especialidad. Tuvo incidencia con sus pases, por ejemplo, para el gol del delantero brasilero Richarlison, que en esos momentos significó el 2 – 1 en el marcador.

James jugó inicialmente como extremo por derecha, pero al ver que el rival se anticipaba a sus movimientos o bloqueaba sus intenciones ofensivas, rotó. Jugó por izquierdo o bajó unos metros a ser un enlace clásico.

También ayudó en marca, pero sin lugar a duda que sobresale como ese jugador referencia para armar las mejores jugadas ofensivas. Un socio muy buscado, identificado plenamente como elemento clave en este tipo de estrategias de ataque.

James Rodríguez with the simplest of passes to Richarlison who decides to go on his own🎯

Another assist nonetheless for James as Everton go through to the quarter-finals of the EFL Cup👏 pic.twitter.com/lS6Idp8NrW

— Cafeteros FC (@Cafeteros_FC) September 30, 2020