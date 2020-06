James Rodríguez: “Me incomoda que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto”

James Rodríguez volvió a ser inicialista en el torneo de España, después de ocho meses: el mediocampista disputó 78 minutos en la victoria 1-2 del Real Madrid contra la Real Sociedad, en la fecha 30 de LaLiga 2019-20.

El volante de la Selección Colombia charló en exclusiva con el Gol Caracol y, entre varios temas, desmintió las versiones del poco entendimiento con el director técnico Zinedine Zidane, así como la supuesta molestia del francés por su viaje a Medellín para el nacimiento de Samuel Rodríguez.

“Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?”, dijo y agregó que “no hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”.

El cucuteño reconoció que sí se le presentaron ofertas: contó que su agente Jorge Mendes recibió ofrecimientos de China, Italia y de un conjunto del país ibérico. Si bien no mencionó de cuál, podría tratarse del Atlético de Madrid, que medios de comunicación aseguran que lo buscó por pedido de Diego Simeone.

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó (…) Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”, relató el jugador de 28 años.

El futbolista manifestó que fue su decisión no continuar en el Bayern Múnich, pues el cuadro alemán estaba dispuesto a hacer uso de la opción de compra y se refirió a los rumores que han marcado su carrera en los últimos años.

“Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen. Igual es algo que no me afecta porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy. Los que me rodean están siempre contentos con lo que tengo que ofrecer”, aseveró.

Y añadió: “Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”, afirmó.

