Terminó LaLiga con título para Real Madrid y ausencia de James Rodríguez hasta en las convocatorias de los últimos 5 compromisos. Se alista su salida y uno de los más interesados en tenerlo es Manchester United.

El club inglés “ya está preparando una oferta por el colombiano”, tasado en 50 millones de euros y con un salario anual de 8,5 millones, informó el periódico británico Daily Star. La opción con dicho equipo vuelve a rumorearse en la prensa inglesa y en este caso se da en un momento en el que la salida de James Rodríguez de Real Madrid parece ser un hecho.

El futbolista colombiano tiene contrato con el Campeón de LaLiga hasta mediados de 2021, pero terminando la campaña en curso incluso decidió no participar en las últimas jornadas. Se planea un futuro para él en otro equipo que podría ser Manchester United.

¿Qué dijo Zidane sobre James Rodríguez al final de LaLiga?

Terminado el partido ante Leganés (2-2) en el que el equipo acabó la liga española, al DT francés le preguntaron por el colombiano y por Gareth Bale. El par de lujosos fichajes del club en diferentes momentos, terminaron sin protagonismo en el equipo.

“Al final es así. La situación cambia siempre. Con uno sabes lo que ha pasado (James Rodríguez), para el otro es una decisión técnica, nada más… ya está”, dijo Zinedine Zidane respecto a los futbolistas con los que se estaría planeando un cambio de equipo.

La temporada 2019-20 de James Rodríguez en Real Madrid

Disputó 8 partidos. Fue titular en 5, acumulando un total de 419 minutos en los que marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Nada más. Por delante queda la Champions League en la que ha jugado 2 de los 7 compromisos del equipo. Solamente disputó 81 minutos.

No está claro si volverá a jugar o no. Recordemos que ya pidió no ser convocado y por eso se perdió los últimos 5 juegos de la temporada: Athletic Club, Deportivo Alavés, Granada CF, Villarreal y Leganés. Viene uno frente a Manchester City por un cupo en los cuartos de final de la Champions League.

Mientras se espera la fecha de ese compromiso (7 de agosto), mucho se hablará de su futuro. Real Madrid ya sabe del interés de Manchester United. Buscaría negociarlo por no menos de 50 millones de euros. Es lo que informan desde Inglaterra.