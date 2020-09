¡Se disculpó por lo que dijo del fichaje de James Rodríguez!

Tomó esa decisión después de ver a James Rodríguez en acción en 2 partidos con Everton. Darren Bent, exgoleador de la Selección de Inglaterra, Tottenham y Aston Villa, entre otros, habló para talkSPORT y allí lo dijo.

“¿Sabes qué? Voy a levantar la mano aquí. Yo fui uno de los que dijo que a él realmente le costaría la Premier League. Así que me disculpo con él y los fanáticos de Everton. Dije que pensaba que tendría problemas pero en los dos primeros partidos de la temporada ha sido absolutamente magnífico y parece que tal vez sea una ganga”, dijo el futbolista retirado en 2018.

Cuando se supo que Carlo Ancelotti lo había pedido, él hizo una evaluación condenatoria sobre el fichaje de James Rodríguez por parte del Everton. Ahora todo cambió. Un par de partidos le bastaron para convencerse de lo contrario. El rendimiento del colombiano lo sorprendió.

Leer también: ¡Canción para James Rodríguez de los hinchas de Everton!

Darren Bent se mostró arrepentido por dudar de la calidad de James Rodríguez

Lo admitió. Dijo que se equivocó al dudar de lo que podría darle el mediocampista al equipo de la Premier League. Es que ya en 2 partidos el futbolista de 29 años le ha proporcionado una chispa necesaria al equipo de Carlo Ancelotti. Anotó 1 gol y dio 1 asistencia. El equipo lleva 2 triunfos con él en cancha.

Así como Darren Bent hubo otros que dudaron de las habilidades de James Rodríguez. En la lista que repasa la prensa inglesa está el ex experto en Sky Sports, Richard Keys. Él escribió “Habiendo nombrado a Ancelotti, tenían que respaldarlo, pero James no me convence. Si yo fuera Ancelotti, iría a por Troy Deeney. Eso es lo que necesita el Everton“.

Después también cambió el tono. Tras el primer partido del colombiano volvió a escribir una entrada en el diario y puso: “Everton lució bien. James Rodríguez se convertirá en un firme favorito en Goodison Park. Estaba claro y ordenado. Eso es lo que espero de él la mayoría de las semanas”.

Leer también: ¡Hincha de Everton se tatuó a James Rodríguez!