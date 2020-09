Tal parece que la situación del dorsal en la camiseta que James Rodríguez usará en el Everton no es clara. ¿No le darán la 10?

Al menos, no por ahora. O es un asunto que aún no se ha tocado en el club, por parte de la logística y los mismos jugadores propietarios de las numeraciones. Y no lo resolverán este fin de semana. Hay pruebas que lo confirman.

Este fin de semana, durante un compromiso de pretemporada que el Everton jugó contra el Preston North End de la EFL Championship, la camiseta 10 fue usada por el actual dueño de dicho dorsal, quien no la ha soltado desde que llegó a ese club, en 2017. Se trata del volante islandés Gylfi Sigurdsson.

Pasa lo mismo con los demás dorsales que, en teoría, puede usar James. La camiseta 11 es de Walcott. Son indicios, mas no algo definitivo acerca de la numeración que finalmente se tendrá en el Everton de cara a la temporada 2020/2021.

Allan, volante brasilero a quien presentaron antes que James Rodríguez, apareció en las fotos y videos oficiales con la camiseta del club, pero sin el número. Mientras este jugador estuvo en el Napoli tuvo en su dorsal el 5. No parece que habrá problema para seguirlo usando en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

¿Qué pasó con la presentación de James Rodríguez?

Misterio absoluto y total sobre el tema. James está en Liverpool, pero hay recelo, hermetismo acerca de su presentación oficial con el club. Ya se reunió Con Carlo Ancelotti y todo parece estar en su lugar. Los medios ingleses esperan que este fin de semana o máximo el lunes 7 de septiembre se haga el anuncio acerca de su fichaje.