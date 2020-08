James Rodríguez confirma su salida de Real Madrid

Habló en entrevista con Daniel Habif y entre los varios temas que tocó estuvo el de su futuro deportivo. “En unos días sé para donde voy”, dijo James Rodríguez, el futbolista que tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2021.

Queda un año para eso, pero está claro que no se quedará a cumplirlo. Terminó la temporada anterior sin ser tenido en cuenta para los partidos oficiales del equipo. Apenas estuvo entrenándose mientras Real Madrid ganó LaLiga 2019-20 y cayó eliminado en octavos de final de la Champions League.

Leer también ▶ Las primeras temporadas de Luis Díaz y James Rodríguez en el Porto

James Rodríguez dejó de jugar en las últimas 5 jornadas del certamen español y tampoco estuvo en el cruce de octavos de final ante Manchester City. La última vez en la que estuvo citado por Zinedine Zidane fue el 2 de julio en partido ante Getafe en el que se quedó en la suplencia.

James Rodríguez: “En unos días sé para donde voy”

Frente a la situación ya descrita, hay una decisión tomada. El futbolista no seguirá en Real Madrid. Se está trabajando en la definición de su futuro. Así lo adelantó de manera oficial el hombre de la Selección Colombia en la entrevista virtual con Daniel Habif.

“Yo también quisiera saber a dónde me voy. Ahora hay muchas cosas. Está acabando todo porque el coronavirus paró todo y hay muchos clubes que no tienen tanto dinero. En unos días sé para donde voy, aunque pueden pasar días o semanas, pero en este momento no sé para donde voy”, respondió.

Y agregó: “Puede ser Italia, España, Inglaterra. Es una duda que tengo y todavía no lo sé. Quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”. Extraoficialmente se han mencionado opciones con Manchester United y PSG. Se trabaja en ello.

“James Rodríguez quiere jugar en Manchester United, pero la oferta no llega”

Dentro de lo mucho que se habla y se especula sobre el futuro de James Rodríguez, apareció esta versión de Josep Pedrerol. El director del Chiringuito de Jugones aseguró que el deseo del futbolista colombiano está en la Premier League.

Leer también ▶ El día en que Pep Guardiola elogió a James Rodríguez

“Habrá que regalar a Gareth Bale y a James Rodríguez porque Zinedine Zidane no les quiere poner. En lo de James hay que buscar una salida. Él quiere jugar en la Premier, quiere jugar en el Manchester United, pero la oferta no llega”, aseguró Pedrerol en el programa de TV.