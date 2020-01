¡Ian Carlo Poveda jugaría en Italia!

El futbolista colombo inglés probaría suerte en el fútbol italiano. Ian Carlo Poveda tiene propuestas de Italia.

A sus 19 años y tras estar durante un buen tiempo en el Manchester City, el club inglés no le renovaría contrato. Por lo menos eso no ha sucedido aún. El nexo contractual de Poveda finaliza en junio y aún no le han hecho propuesta de renovación.

Además, en el plano futbolístico el delantero o volante ofensivo lleva un poco más de un mes desde su última convocatoria con el Manchester City Sub 21, el pasado 6 de diciembre contra Southampton.

Con el primer equipo dirigido por Pep Guardiola, Poveda solamente fue tenido en cuenta una vez para jugar. Fue en la Copa de La Liga contra Burton Albion. Ha estado entrenando con el plantel principal y hasta hizo pretemporada con ellos en Aisa. Hubo un tiempo en el cual aparecía convocado para compromisos de la Premier League.

Sin embargo, en estos momentos no cuenta con esas mismas posibilidades y es lo que tiene pensando a Poveda, quien además ha estado convocado a seleccionados juveniles de Inglaterra. En su momento hubo controversia por su presencia en Colombia con el actual DT de la Selección Sub 23, Arturo Reyes.

En Italia mencionan a Ian Carlo, ya que existe una chance de ser fichado por el Torino, uno de los clubes que compite en la Serie A. De acuerdo con TuttoSport, el jugador está en compañía de su representante al frente de las negociaciones. Si se da el fichaje, sería a partir de mitad de año; es decir, cuando el futbolista quede libre.

Sería el despunte definitivo del futbolista, quien a su edad está pensando seriamente en fichar por un club profesional. Dar ese salto de calidad que, por lo que apuntan las informaciones recientes, no sería con el Manchester City.

