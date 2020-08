Esa posibilidad que él mismo planteó de terminar la temporada anterior y regresar al país, finalmente no se dio. Hugo Rodallega extendió su vínculo con el club turco con el que estuvo cerca de descender en la última temporada.

Salvaron la categoría por 3 puntos. Ahora cambiaron de DT. Tienen a Robert Prosinecki en el cargo y la ilusión de armar un equipo que deje de lado este tipo de temporadas. Su intención era mantener al goleador. Ya lo consiguió. Hugo Rodallega firmó la renovación de contrato. Seguirá un año más con el equipo.

Así que Hugo Rodallega completará 13 temporadas en el fútbol europeo al que llegó en 2008 cuando hizo parte de Wigan Athletic. Después jugó en Fulham y llegó a Turquía en 2015. Allí se mantendrá para jugar una segunda campaña con la camiseta de Denizlispor.

Hugo Rodallega en charla con Adrián Ramos: “Cuando vuelva a Colombia, quiero ir al América de Cali”

En una charla en Instagram el pasado abril, el atacante de 35 años volvió a expresar públicamente del deseo que él tiene de jugar nuevamente en Colombia. Y cuando lo haga, el deseo es vestir la camiseta escarlata. En ese momento se pensó que tendría la posibilidad en el 2020, ya que a mediados de año terminaba contrato en Turquía.

No se dará. La opción que eligió Hugo Rodallega fue la de quedarse un año más en Europa. Seguirá en el fútbol turco. Allí ya jugó con Akhisar y Trabzonspor. Hace un año arribó a Denizlispor con el que anotó 6 goles en 30 partidos. Va por más. Se quedó un año. El sueño de América de Cali seguirá esperando.

Adrián Ramos volvió al club y Hugo Rodallega tiene deseos de vestir su camiseta. Lo ha dicho públicamente. De eso hablaron. El mano a mano del tema fue:

Hugo Rodallega: “Cuando vuelva a Colombia, quiero ir al América”

Adrián Ramos: “Debes tener el pensamiento positivo”.

Hugo Rodallega: “Ya lo he sido, lo digo en todos los programas”.

Adrián Ramos: “Eso lo vas a atraer, vas a ver”.

Hugo Rodallega: “El hincha americano lo sabe, yo soy hincha. Una cosa es quererlo y otra que se pueda dar”

Adrián Ramos: “Ojalá que sí, yo creo que sí”.

Hugo Rodallega: “Cuando vos firmaste, me preguntan a mí. ¿Por qué Adriancho sí vino? Yo respondo que somos dos personas y dos situaciones diferentes. Él ya podía decidir. Yo, con contrato firmado, no puedo hacer eso y el hincha no lo entiende. No es que yo no quiera”.

Adrián Ramos: “A mí también me ha pasado. Muchos hinchas lo dicen y les digo que las cosas no son tan sencillas”.

Hugo Rodallega: “A mí me pasa exactamente igual. Cada que termina un torneo o uno de mis contratos, siempre pasa lo mismo. Yo dejo que hablen, pero no puedo hacer nada”.

Adrián Ramos: La pregunta del millón: ¿Cuándo vas a venir?

Hugo Rodallega: Yo te pregunto, ¿dónde voy a jugar?

Adrián Ramos: “Yo le digo al profe que me tire más atrás con Carrascal o que me dé minutos y yo entro a aportar. Acá tenemos un grupo muy bueno. Ojalá cuando vuelvas, las cosas salgan bien. Hay buen grupo, Hugo”.

Hugo Rodallega: “Yo no sé de qué voy a jugar, pero trabajamos juntos. Y si está Michael Rangel, los 3 nos matamos”.

Adrián Ramos: “Todo a su tiempo. El de arriba tiene todo controlado”.

