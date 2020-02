¡Hincha de Santa Fe, ama al Medellín y en deuda con Nacional!

Hace 1 hora Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Un jugador colombiano que siente gran aprecio por tres instituciones grandes de Colombia. Entre Santa Fe, Nacional y Medellín: ¿Cuál prefiere?

El centrocampista colombiano Daniel Torres tiene su corazón flechado por Santa Fe, pero también hay aprecio por el Independiente Medellín, ni deja de reconocer al Atlético Nacional.

Actualmente en España, Daniel Torres vive una nueva etapa de su carrera deportiva en el Zaragoza. Fue fichado en el reciente mercado de transferencias, tras un periodo difícil en el Alavés.

“Hace parte un poco de la falta de humildad que no se tuvo al asimilar que no estaba teniendo el protagonismo que solía tener. No me estaban dando la importancia que quizás siempre me habían dado”, dijo Torres en una entrevista concedida al programa El Alargue, de Caracol Radio.

Daniel contó que su llegada a este club fue repentina. No estaba buscando equipo como tal; por el contrario: “me había hecho a la idea que nos quedábamos hasta que se me terminara el contrato con Alavés”. Una vez se concretó todo solo tiene palabras de agradecimiento y espera aprovechar de la mejor forma esta oportunidad para volver a tener minutos.

En su proceso de adaptación ha sido clave Luis Suárez, delantero colombiano y goleador del Zaragoza con 14 tantos. Un jugador con unas condiciones formidables, de quien ya se especula bastante acerca de lo que será su fututo deportivo en la siguiente temporada.

“He tenido la oportunidad de compartir con él, me ha hecho las cosas más fáciles en el vestuario. Hemos tenido una buena relación y me va compartiendo las cosas cómo son: afición, ciudad. Ha sido de gran ayuda”, explicó.

Daniel no descarta que en algún momento de su carrera deportiva regresará al fútbol colombiano. El dilema es a cuál equipo porque guarda bastante aprecio por tres instituciones deportivas en nuestro país.

“Soy hincha de Santa Fe, pero tengo un gran agradecimiento por Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada, y yo creo que Nacional, aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, me siento en deuda con ellos de poder retribuir la confianza que me dieron”, aseguró.