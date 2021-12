Gremio quedó al borde del descenso y hay mucha crítica a Miguel Borja

Queda una fecha en el Brasileirao y Gremio necesita un milagro para mantener la categoría. Miguel Borja es de los más criticados por la afición en este difícil momento.

Al equipo se le escapó un triunfo vital este domingo. Visitó a Corinthians con Jáminton Campaz como titular y Miguel Borja entrando a los 70 minutos. Fue su cuarto juego iniciando en la suplencia de los últimos 5. Entró cuando el partido estaba 0-1. Al final fue empate y eso los complicó.

Ahora Gremio tiene 40 minutos. Está a 3 de salir de la zona de descenso con un solo partido por delante, ¡ante el campeón Atlético Mineiro! Necesita ganarle en la última fecha y que EC Bahía y Juventude no sumen puntos. Ellos juegan ante Fortaleza y Corinthians, respectivamente. Además el último de ellos también tiene otro juego pendiente, que en los planes de salvación de Gremio debería perder (vs. Sao Paulo). Matemáticamente está la posibilidad de que el equipo que cuenta con los colombianos mantenga la categoría, pero no depende de sí mismo.

Las críticas a Miguel Borja por la situación de Gremio

El goleador de la Selección Colombia arribó al plantel del equipo siendo la gran apuesta anotadora para evitar el desenlace con la caída a Segunda División. Llegó por pedido de Luiz Felipe Scolari. A la fecha tiene 17 partidos disputados y 5 goles anotados. El rendimiento se aleja cada vez más de la expectativa, pues ya ni siquiera está siendo titular.

Así que con tales cifras es que este domingo varios de los mensajes en redes sociales apuntan a críticas para el atacante. Varias se refieren a su pasividad en el campo e incluso la de un periodista, Andre Silva, se refiere a aparentes comentarios de directivos del equipo que aseguran que no se compromete con los partidos.

Em Salvador, dirigentes do Grêmio me disseram que Borja não se comprometia com o jogo. Só faltou entrar na lista dos 7. Colombiano é legado do Felipão. Ficou mais tempo no DM e na seleção do que em campo. — Andre_SilvaRS (@Andre_SilvaRS) December 5, 2021

Corinthians era uma bagunça, Grêmio jogava certinho, com padrão definido. Em mais um golaço de Renato Augusto, na pura individualidade, o Timão chegou ao empate. Mas a entrada de Borja não foi boa para o Tricolor gaúcho, que perdeu muita intensidade com ele. — Alexandre Guariglia (@alexguariglia) December 5, 2021

Infelizmente… Borja entrou muito mal (isso que eu queria a titularidade dele)@Gremio se recuou demais, e não tem nem Elias pra tentar mudar o jogo… Lamentável PS: Douglas Costa fez muita falta — Rafael Lohmann (@RafaelLohmann) December 5, 2021

Time de série A não pode se dar o luxo de ter centroavante que a maior parte do tempo caminha em campo..Grêmio tem dois! Borja acabou de entrar troteando e deixou uma avenida para o gol….. — Marcio Rodrigues (@Marciopaixao_) December 5, 2021

Grêmio sendo praticamente rebaixado e o Borja tá PASSEANDO em campo — Igor Deyverson Martins🏆🏆🏆 (@silvam_igor) December 5, 2021

