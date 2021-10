¿Es culpa de Rueda? Todos los jugadores de la Selección que marcaron con sus clubes

La Selección Colombia pasó la pasada fecha de eliminatorias con 3 partidos donde no lograron marcar, pero los jugadores siguen respondiendo con sus clubes.

Se terminó la triple fecha de eliminatorias sudamericanas y la Selección Colombia no logró marcar ningún gol en 3 partidos, por lo que cayeron muchas críticas sobre los jugadores. Sin embargo, el único delantero de la convocatoria que no marcó en su regreso a nivel de clubes, fue Falcao, justamente porque no jugó, pero los demás, se reportaron en la portería rival.

Duván Zapata: comenzando por uno de los jugadores más criticados del actual proceso, principalmente por el fallo que tuvo en el partido ante Uruguay. En su primer juego en su regreso al Atalanta logró anotar ante Empoli en Serie A.

Luis Díaz: el jugador que más goles ha marcado con Reinaldo Rueda en la dirección técnica tampoco pudo reportarse en el marcador, pero este martes en la Champions League anotó el gol de la victoria ante AC Milán.

Rafael Santos Borré: el delantero viene con una larga sequía con la Selección Colombia, pues en 13 partidos con la ‘Tricolor’ no ha logrado estrenarse en las redes. Marcó este jueves en la Europa League con el Eintrach Frankfut ante Olimpiacos.

Luis Sinisterra: con buenos goles y actuaciones con el Feyenoord, el extremo de 22 años se ganó su convocatoria. Solamente sumó unos minutos ante Brasil pero no logró ser determinante. Este jueves anotó en la Conference League ante Unión Berlín.

Roger Martínez: una de las convocatorias más polémicas, pero que sigue haciendo méritos en el fútbol mexicano. Este sábado anotó el gol de la victoria del Club América ante Atlético San Luis al minuto 90+7.