Hace 21 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

“El problema es James Rodríguez”. No Zidane, ni los hinchas, ni el club. ¡Es él! El análisis hecho por un reconocido comentarista español.

Uno de los mejores comentaristas deportivos de España. José Sámano, fue duro con James Rodríguez. Crítico, no agresivo. Mencionó cuál es para él la dificultad que tiene el volante colombiano para sobresalir en el Real Madrid.

A diferencia de lo que pueden suponer algunos aficionados, quienes cargan tintas contra Zidane o el mismo Real Madrid, Sámano cree que el problema de James es el propio futbolista colombiano.

“Me gustaría que Colombia, al menos es mi opinión, supiera que el problema de James en Real Madrid no es el presidente de Real Madrid, ni el entrenador de Real Madrid, ni los compañeros de James. El único problema de James es James…”, indicó en una entrevista que le hicieron para el programa VBAR.

El analista deportivo insiste en que James Rodríguez tiene un problema de saber realmente qué es lo que quiere: “Da la sensación que está en el fútbol de casualidad… El problema de él es mental y físico, aquí sabemos que él tiene talento”.

Ese motivo es el que, por ejemplo, motiva las decisiones de Zinedine Zidane sobre el colombiano. La suplencia de James Rodríguez es culpa del jugador, no del DT. “Si lo viera enchufado jugaría en Real Madrid porque tiene talento de sobra. Ahora, quiere jugar a otra cosa. Le recuerdo a Colombia que aquí hemos visto a Leonel, a Valderrama, a Higuita y a tantos colombianos muy buenos pero James no quiere estar, tu puedes estar por ejemplo en el Eintrach de Frankfurt, Leganés como está James en Real Madrid”.

La opinión de José Sámano se produce en un momento de mucho análisis sobre el presente deportivo del futbolista. No es considerado para los compromisos de LaLiga, pero en Copa del Rey el DT suele tenerlo en cuenta.

“Insisto en que James tiene que hablar con James, en la noche, en su intimidad, y decidir qué quiere ser… Y si quiere estar en el fútbol profesional al máximo nivel tiene que ser otro James. Si quiere seguir siendo el que hemos visto hasta ahora, está para jugar en el Eintracht Frankfurt, en el Rennes o en el Sassuolo o en el Leganés. Y no tiene que ver con su talento, su talento está muy por encima, pero si él no pone talento al servicio de James no puede funcionar”, aseguró el comentarista deportivo español.