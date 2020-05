El Tren Valencia, ¡el colombiano al que eligieron como fichaje antes que a Ronaldo Nazario!





Pasó en Atlético de Madrid en 1994 según lo contó Rubén Cano, exjugador y exdirector deportivo del equipo en aquel momento. Negociaron por Ronaldo y también por el Tren Valencia, que fue el atacante que llegó al plantel. El argentino recordó en el podcast Maneras de Vivir.

Para ese entonces, Atlético de Madrid buscaba un atacante y eligió al Tren Valencia, quien venía de una temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich en la que fue campeón. Estaban entre él y Ronaldo Nazario, el brasilero que empezaba a sorprender a todos con sus actuaciones en Cruzeiro. Él era la primera opción.

“Estaba comprado. Me fui del club y me hice intermediario, porque tenía muchas relaciones y contactos, sobre todo en Sudamérica. Vi un pibe de 16 años en Brasil, Ronaldo. Dije ‘este se sale’. Le dije a mi socio que se fuera a Belo Horizonte a comprarlo. Le dije a Miguel Ángel y fue el chico. Estaba allí también el PSV. Ofrecían 600 millones de pesetas. En Argentina ya estaba la opción de comprar derechos a medias y le ofrecí al Cruzeiro, con la aprobación de Jesús Gil, 400 millones por el 50% del pase. Dijeron que sí. Que preferían eso”, empezó contando Rubén Cano.

Todo parecía hecho. Atlético de Madrid iba a contar con Ronaldo Nazario, la joya brasilera del momento. ¿Y qué pasó? “Llamé a Jesús y me dice que sí. Pero Miguel Ángel dijo que no, que qué era eso del 50%. Entonces en Argentina ya se hacía. El jugador podía estar toda la vida en el Atlético, los derechos federativos eran del Atlético, pero a la hora de cerrar un pase a otro equipo Cruzeiro pediría su parte, nada más. Miguel Ángel Gil dijo que no y acabó llegando el Tren Valencia”, concluyó Rubén Cano.

Así que Atlético de Madrid terminó contratando a uno de los mejores atacantes colombianos del momento. El Tren Valencia, con 26 años, venía de triunfar en Santa Fe y de ganar una Bundesliga con el Bayern Múnich. Parecía una apuesta más segura, pero apenas duró una temporada. El atacante vallecaucano jugó 30 partidos e hizo 8 goles entre Liga y Copa del Rey. El vínculo terminó y él volvió al fútbol colombiano. Ronaldo brilló en PSV Eindhoven, luego llegó a FC Barcelona, Inter, fue Campeón del Mundo y en España terminó jugando con Real Madrid.