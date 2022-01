El histórico 23 de Liverpool y su bienvenida a Luis Díaz

Ese dorsal que usará Luis Díaz en Liverpool FC tiene una historia reciente muy importante. La usó Jamie Carragher, un referente que con el club ganó 11 títulos.

Él disputó roda su carrera con los Reds. Empezó en 1996 y se retiró en 2013. Jugó 508 partidos y marcó 3 goles. Fue un recio defensor que también hizo parte de la selección de Inglaterra desde la categoría sub-20. Hoy en día es un fanático más de aquellos que festejan el fichaje de Luis Díaz. Venía mostrando su emoción en redes sociales desde días antes y con la oficialización hizo una publicación que no pasó inadvertida.

A través de sus redes sociales compartió uno de los mensajes de Liverpool FC sobre el futbolista guajiro y al percatarse del dorsal que lucirá, escribió: “¡Número 23! Luis Díaz debe ser bastante bueno”.

El reto que le queda al futbolista de la Selección Colombia es portar de la mejor manera ese número que en el club también tuvieron recientemente Robbie Fowler, Emre Can y Xherdan Shaqiri. El más representativo de todos ha sido Carragher, quien lo ganó todo en el club luciéndolo.

Él hizo parte de coronaciones de Liverpool FC en 2 FA Cup, 3 EFL Cup, 2 Community Shield, una Champions League, una Copa UEFA y dos Supercopas de la UEFA.

Number 23! @LuisFDiaz19 must be very good!! https://t.co/Lfe74RPcks

— Jamie Carragher (@Carra23) January 30, 2022