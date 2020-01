¡El deseo de James Rodríguez depende de la MLS!

Para nadie es secreto que James Rodríguez desea jugar en el Real Madrid. Ama a ese club y está dispuesto a ceder al máximo, con tal de tener minutos allí.

Eso implica la relación con su entrenador. Zidane ya lo incluyó en la lista de viajeros del Real Madrid para competir en la Supercopa de España. James, recuperado de su lesión, tendría minutos de juego por fin, tras varias semanas de ausencia.

Ahora bien, el mercado de fichajes puede ser bastante benévolo con el futbolista de la Selección Colombia. James Rodríguez tiene una enorme opción de asegurarse más minutos de juego en el primer tiempo, toda vez que prospere una negociación que involucra al croata Luka Modric.

Resulta que el club DC United tiene interés en contratar al volante croata, negociaciones que apenas estaría comenzando, pero que auguran un buen desenlace. Esa es la versión que se tiene por parte del portal deportivo The Athletic Soccer.

De esta forma, en caso que Modric sea quien se vaya del club, ese lugar abre esa opción para que James tenga más minutos de juego.

Sin dejar de lado el tiempo de inactividad por lesión, en esta temporada el volante colombiano ha disputado un total de 9 compromisos entre Liga y Champions League, de los cuales en 5 ha sido titular. También registra un gol, convertido al Granada el 5 de octubre.

D.C. United has held discussions with Real Madrid midfielder Luka Modric about a possible move to #MLS, reports @MLSist.

More details within: https://t.co/pyyQh99L5q pic.twitter.com/d04QmynCxb

— The Athletic Soccer (@TheAthleticSCCR) January 6, 2020