“El cagazo de Colombia era impresionante… ¿Cómo Liverpool compró a Luis Díaz?”

Ver cómo jugó la Selección Colombia en Argentina y acordarse de los partidos que padeció ante la Tricolor (dirigió en el 0-5), le dejan ese par de frases al Coco Basile.

El famoso entrenador, múltiple campeón en el fútbol argentino y mundialista con la selección de su país, opinó en Radio Cooperativa luego del juego que la Selección Colombia perdió en Córdoba. Ver ese juego le trajo recuerdos de aquellos equipos colombianos a los que enfrentó en la década del 90 y que tanto lo hicieron sufrir, como aquel del histórico 0-5 en Buenos Aires.

Lo que dijo Basile de la Selección Colombia

“Argentina fue superior al rival, un equipo que me defraudó. Pobre Pacho Maturana. Lo que debe estar pensando con este técnico y todo. ¡Cómo paró el equipo cuando había necesidad de ganar! El miedo, el terror. ¡Todos en campo de ellos! No puedo creer el miedo. Recuerdo cuando nos enfrentábamos con Maturana y era diferente. Pero el miedo, el cagazo de los colombianos era impresionante”, empezó diciendo el entrenador hoy en día inactivo profesionalmente hablando.

Y agregó: “Ese Luis Díaz que compró Liverpool… Yo no lo vi hacer nada en dos partidos: contra Perú y Argentina no hizo nada. ¿Cómo lo compró el Liverpool?”, dijo. Entonces le refutaron. “Pero, Coco, viste con los jugadores que tenía al lado, es difícil jugar”. “Sí, es verdad”, aceptó Basile en ese punto.

Finalmente, sobre el arquero Dibu Martínez, dijo: “Le hubiese dicho que se calme un poco. Me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún ‘boludo’ y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien”.