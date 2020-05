¿Edwin Cardona por Sebastián Villa en Boca Juniors?





Por Guillermo Puerto

Todo lo que pasó en el reciente mes lleva a esta posibilidad que, realmente, por ahora es una especulación. Edwin Cardona quiere volver a Boca Juniors y en el equipo xeneize estarían buscando la salida de Sebastián Villa. ¿Se puede hacer algo entre ellos dos?

Es lo que empezó a decirse, pero que es descartado por el entorno de los dos futbolistas. Así lo publicó el Diario AS en su versión mexicana. “Son todas especulaciones”, respondió allí Lucas Jaramillo, el representante de Edwin Cardona. Esa operación no está en los planes, más allá del deseo que tiene el futbolista de tener una nueva etapa en Boca Juniors.

“Haría todo lo posible para que me dejen salir e ir a jugar a Boca (…). Tengo ganas de volver a vestir esa camiseta”, dijo recientemente Edwin Cardona. Por eso causó molestias en el DT del Club Tijuana. Allí no gustó que lo dijera públicamente, pero no por eso están pensando en su salida.

Se habla ahora por lo que pasó con Sebastián Villa, quien afronta una causa judicial hace un mes. Por tal situación se especula con que Boca Juniors buscaría su salida. Él es un futbolista que tiene una cláusula de salida de 30 millones de dólares, aunque el club estaría dispuesto a perder dinero por todo lo que ha pasado a su alrededor y le ha hecho perder cotización.

Boca espera propuestas por Sebastián Villa. ¿Llegará alguna desde el Club Tijuana? Podría ser y más si incluyen a Edwin Cardona en el medio. De momento no ha pasado. Son especulaciones, dice uno de los representantes inmiscuidos en esa posibilidad. Los dos futbolistas ya fueron compañeros en el cuadro argentino.