Duván Zapata será titular en Milan vs. Atalanta de la Serie A 2019-20

A partir de las 2:45 p.m. (horario de Colombia) de este viernes, AC Milan recibirá a Atalanta BC en el encuentro que dará inicio a la fecha 36 de la Serie A 2019-20. En el equipo visitante actuará de entrada Duván Zapata.

Al conjunto de Bérgamo lo guiará desde la raya el asistente Tullio Gritti, pues en el triunfo 1-0 sobre Bologna FC fue expulsado el director técnico Gian Piero Gasperini, por una discusión con su colega Siniša Mihajlović.

Luis Fernando Muriel, autor de 18 goles en el torneo, esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Si los Nerazzurri le ganan a los dirigidos por Stefano Pioli, quedarán a tres puntos de Juventus FC con un partido más.

