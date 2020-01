Duván Zapata es propiedad 100% del Atalanta

El club italiano ejerció la opción que tenía para quedarse con la totalidad de los derechos del delantero colombiano Duván Zapata.

Mediante un comunicado de prensa, el cuadro italiano explicó que adquirió en forma definitiva al jugador colombiano, negociación hecha directamente con la Sampdoria. Esta inversión confirma el interés del club por mantener una nómina competitiva de cara a un 2020 en el cual hay retos interesantes para el equipo en la Serie A y Champions League.

El cuadro de Bérgamo se clasificó a los octavos de final en la Liga de Campeones, instancia en la que se medirá contra el Valencia, con el juego de ida programado para el 19 de febrero en San Siro. La noticia de Duván Zapata llena de tranquilidad a los hinchas porque el club ratifica su proyecto de seguir siendo protagonista.

Además, el propio atacante de la Selección Colombia, en unas declaraciones divulgadas por la web oficial del cuadro italiano, afirmó estar “muy feliz” y agradeció al “Atalanta por esta nueva demostración de confiar en mí. En Bérgamo me recibieron muy bien desde los primeros días. Estamos construyendo algo importante y juntos todavía podemos tener muchas satisfacciones”.

35 goles en 59 partidos oficiales por todas las competiciones es el saldo actual de Duván Zapata, quien ya está recuperado de una lesión y espera retomar la senda del gol que tanto requiere el Atalanta en esta parte de la temporada.

De acuerdo con el portal de Transfermarkt, el pago que hizo el club para la compra de Duván Zapata fue de 12 millones de euros. Se suman a los 14 millones desembolsados en julio de 2018 como tarifa del préstamo. Además, el nuevo contrato firmado por el atacante de 28 años va hasta junio del año 2023.

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo!

🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 17, 2020