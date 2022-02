El último partido que disputó Dorlan Pabón con la Selección Colombia fue el 10 de junio de 2012, cuando la ‘Tricolor’ cayó 1-0 ante Ecuador por las Eliminatorias al Mundial de Brasil.

Justamente, en ese compromiso, sobre el final hubo un cruce de palabras con James Rodríguez, quien era el encargado del cobro d un tiro libre, pero apareció Dorlan y se lo quitó. El balón se fue por muy lejos y Colombia perdió ese compromiso.

Ante esto y la verdadera razón por la que no volvió a ser llamado por la Selección Colombia habló Pabón este jueves en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y recalcó que lo de James no tiene nada que ver en esa determinación.

“Cuando estaba en España me estaban llamando de Independiente. Yo decidí quedarme en España porqué era mi sueño llegar a Europa y quería devolverme. Dije que no me quería ir de Europa y sí seguir en Betis”, inició.

Y agregó que “yo creo que también por eso (además de no ser del gusto del entrenador (Pékerman)), pero yo tomé decisiones que eran mejores para mí. Fue lo mejor que pude hacer, todo el mundo vio lo que hice en el Betis, en Sevilla (sede de Betis) me quieren, dejé buena imagen allá. Después vuelvo a México, duro dos meses y ahí me compra el Valencia”.

Sobre las supuestas diferencias con James, el ahora jugador de Atlético Nacional dijo que “no he tenido problema con James. No era del gusto del técnico. Estuve en mi mejor momento en México, salí goleador y nunca me volvieron a llamar. Estaba tranquilo porqué hice las cosa muy bien, aporté mi grano de arena. Tuve una linda relación con todos los jugadores. Todos se quedaron la imagen de lo que pasó en Perú, pero eso no fue nada, nunca peleé con un jugador, era más por el estilo del técnico que no volví”.

El momento de la jugada polémica entre Dorlan y James