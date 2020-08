¿Cuánto y qué ofrece Everton por James Rodríguez?

Esa opción que surgió para que James Rodríguez llegue a la Premier League y ser nuevamente dirigido por Carlo Ancelotti, estaría atada a un importante contrato y a una cifra que puede llamar la atención de Real Madrid.

De momento eso es lo que no ha pasado. No hay ofertas por James Rodríguez por las altas cifras que se manejan respecto a él. Todo equipo interesado en el colombiano se encuentra con tal dificultad y desiste de la idea. Everton no lo haría y menos tras la imposibilidad que se ha encontrado al ir a buscar a Abdoulaye Doucoure (Watford), por quien le piden 35 millones de euros.

La idea de fortalecer el plantel con él, con Allan (Napoli) y con James Rodríguez está vigente. Se haría oficial en breve. En el caso del colombiano ha sido Sky Sports el que ha revelado las primeras cifras que se manejarían para esta operación.

Everton y la que sería su oferta por James Rodríguez

La idea del equipo de la Premier League es comprar el pase de James Rodríguez a cambio de 25 millones de euros y hacerle un contrato por 3 temporadas. “El Everton ha hecho una oferta a los campeones de España, que ahora está bajo consideración en el Bernabéu”, publicó Sky Sports.

Va en serio la opción del equipo que ya cuenta con Yerry Mina y que ahora apunta a otro de los referentes de la Selección Colombia para lograr su reconstrucción. Viene una temporada en la que Everton solo tendrá competencias locales. Terminó en el puesto 12 de la reciente Premier League.

¿Carlo Ancelotti y su tercera experiencia con James Rodríguez?

El italiano fue el DT que tuvo el colombiano en su llegada a Real Madrid en 2014. En esa campaña juntos James Rodríguez tuvo su rendimiento más alto. Marcó 17 goles e hizo 18 asistencias con la camiseta madridista. Fue el mejor inicio para su historia en el club.

Después el entrenador se lo llevó a Bayern Múnich pero la experiencia duró poco. La idea de volver a trabajar juntos y sacar el máximo rendimiento del futbolista se frustró por los resultados del equipo. Ahora se intentará de nuevo. Carlo Ancelotti ha vuelto a pedir el fichaje de James Rodríguez.