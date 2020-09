¿Cómo le fue a Atalanta con todos sus futbolistas colombianos?

Actualmente Atalanta festeja una temporada histórica con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Es el mejor momento de su historia, situación muy lejana a las que vivieron Iván René Valenciano y Mario Alberto Yepes.



El Atalanta de ahora, en resultados, dista muchísimo de aquellos. Hoy en día, bajo el mando de Gian Piero Gasperini, está peleando por un subtítulo en la Serie A 2019-20 y además compite al más alto nivel en la Champions League. ¡Impresionante!

De todo esto hacen parte dos futbolistas colombianos: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Los dos son protagonistas importantes con sus goles. Cada uno aportó 18 en el certamen local y también anotaron en la Champions League. Buena parte de lo que hagan ellos será determinante en el cierre de la campaña.

Iván René Valenciano en el Atalanta 1992-93

Después de varios años en Junior de Barranquilla, el atacante tuvo su primera oportunidad internacional jugando en Atalanta. Arribó en 1992 cuando el DT del elenco de Bérgamo era Marcello Lippi. Hubo una serie de desencuentros entre ellos dos y por eso su estancia en el club fue efímera.

“Lippi nunca me pidió goles. Me pidió que marcara al central, me pidió colaboración en la parte defensiva. Yo le dije “yo no voy a corretear a un jugador solamente para verle un número. Yo vine acá para hacer goles, por eso fue que me contrataron” y me dijo que con él no iba a jugar nunca y no jugué”, recordó Iván Valenciano recientemente en el VBAR (Caracol Radio). A final de cuentas disputó 5 partidos e hizo 1 gol (en Copa Italia a Venezia). No terminó la temporada en la que Atalanta ocupó la octava casilla en la tabla de posiciones y cayó en primera ronda de la Copa Italia.

Mario Alberto Yepes en el Atalanta 2013-14

Fue su última temporada en Europa. Arribó luego de jugar en Nantes, PSG, Chievo Verona y AC Milan. Ya había sido campeón en la Serie A y ahora el reto era lograr una muy buena campaña con un equipo acostumbrado a otro tipo de objetivos.

Mario Yepes llegó a un Atalanta que tenía a Stefano Colantuono como DT y jugadores como Giacomo Bonaventura, Moussa Kone, Marko Livaja, Germán Denis y Maximiliano Moralez. Jugó 26 partidos en la campaña en la que Atalanta ocupó la undécima casilla y cayó en octavos de final de la Copa Italia.

Duván Zapata en el Atalanta 2018-19

Duván Zapata y Luis Fernando en el Atalanta 2019-20

Ya concomo DT, el atacante arribó desde Sampdoria y cumplió una temporada histórica. El exjugador de América de Cali aportó 23 goles en la Serie A , 3 en la Copa Italia y 2 en la Europa League. ¡El mejor año en la historia del club! Impuso un récord de goles, terminó tercero en la liga y clasificó a Champions League.

Ahora el ataque del equipo de Bérgamo contó con una dupla colombiana que está sorprendiendo a todos. ¡La escuadra está cerca de los 100 goles marcados en la Serie A! Además está a un triunfo de lograr un subcampeonato y jugará los cuartos de final de la Champions League.

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel aportaron de a 18 goles en la campaña de la liga y también anotaron en los juegos de la Liga de Campeones. Están a la espera del juego que los puede llevar a la semifinal del evento internacional. Enfrentarán a PSG.

