A partir del 3 de septiembre se disputará uno de los certámenes de selecciones más importante en Europa. ¡Y lo jugará un futbolista colombiano! Wbeymar Angulo, chocoano, hace parte de la convocatoria de Armenia para el certamen.

Dicha selección hace parte de la Liga C. Está en el grupo con Georgia, Macedonia del Norte y Estonia. Busca el ascenso a la Liga B. Tiene como DT al español Joaquín Caparrós y en su convocatoria tuvo en cuenta al colombiano Wbeymar Angulo, quien ya fue nacionalizado luego de 5 años viviendo en aquel país.

Él será el segundo colombiano en jugar para dicha selección luego de la experiencia que vivió Jordy Monroy (24 años), exjugador de Santa Fe y Boyacá Chicó. Ahora es el turno de Wbeymar Angulo, que tendrá la oportunidad de debutar nada menos que en la UEFA Nations League.

La confirmación de la convocatoria de Wbeymar Angulo

“La Federación de Fútbol de Armenia y el centrocampista de origen colombiano del FC Gandasar-Kapan, Wbeymar Angulo, llegaron a un acuerdo, según el cual el centrocampista defensivo jugará en la selección armenia. Angulo juega en Armenia desde 2015 y es legal para Armenia”, publicó la Federación de Fútbol de aquel país junto al listado de convocados.

“Estoy muy feliz. No puedo creer que jugaré para la Selección de Armenia. Acá he jugado durante casi 5 años y siempre he esperado este momento. Es un sueño hecho realidad. Doy gracias a Dios por esto”, dijo el colombiano tras la convocatoria.

Y agregó: “Si estoy incluido en el equipo para los próximos partidos contra Macedonia del Norte y Estonia, haré todo lo posible para demostrar que esta fue la decisión correcta. Haré todo lo posible por mi familia, que siempre está pendiente de mí y de mi Armenia, que ahora también es mi país”.

¿Quién es Wbeymar Angulo Mosquera?

Es un futbolista nacido en Quibdó el 6 de marzo de 1992. Su paso por el fútbol colombiano se resume en experiencias con Patriotas FC (2008), Bogotá FC (2009-11), Atlético Huila (2011) y Alianza Petrolera (2012-13). Salió al exterior a jugar en México en 2014. Y desde 2015 está en Armenia. Allí siempre ha sido futbolista de FC Gandzasar-Kapan. Ya suma más de 140 partidos con dicho equipo.

En esta oportunidad el futbolista colombiano tendrá la oportunidad de jugar al lado de futbolistas armenios importantes como Kamo Hovhannisyan, Khoren Bayramyan y Tigran Barseghyan. Esta vez Henrikh Mkhitaryan, el más famoso de todos, no estará.