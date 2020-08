Osorio Botello sobre su positivo en COVID-19: “Estoy bien”

Se enteró al momento de alistar su regreso a Bolivia, en donde debe sumarse al plantel de Jorge Wilstermann. Humberto Osorio Botello no pudo viajar por el resultado de las pruebas de COVID-19.

“Tenía que salir el 4 de agosto hacia Bolivia pero no podrá ser porque hace 3 días me hicieron el test del COVID-19 y lamentablemente salió positivo. Estoy bien de salud. Los directivos del club ya están al tanto”, confirmó el atacante colombiano en una entrevista con el programa Game Over Deportes.

Y agregó: “Hay que tener paciencia para esperar que pasen los días, que la prueba sea negativa y así retornar a la Llajta para reincorporarme al equipo”. Humberto Osorio Botello ya debutó con el cuadro boliviano que lo contrató para 2020 jugando unos minutos en la Copa Libertadores ante Peñarol.

Más sobre el estado de salud de Humberto Osorio Botello

En dicha entrevista contó que sintió fiebre hace 18 días. Se hizo una prueba rápida que salió negativa. Después se hizo la que dio positivo y ahora deberá realizarse otra. Espera un resultado negativo para viajar. Ya dejó atrás la sintomatología y contó con el apoyo del jefe médico de Jorge Wilstermann.

“Estaba muy ilusionado de sumarme al equipo y entrenar. Pero esto es algo nuevo para todos. La pandemia golpeó al mundo. Ahora lo más importante es estar sano para poder practicar. Luego podré enfocarme en lo que podré darle a la institución. Agradezco el apoyo de la dirigencia, los compañeros y el cuerpo técnico. Cristian Díaz me dijo que me esperan para entrenar”.

Jorge Wilsterman, el equipo 14 en la carrera de Osorio Botello

El atacante nacido en Valledupar tiene 32 años y una extensa carrera por equipos colombianos y del exterior. Se inició en América de Cali en el 2006. A partir de ahí inició grandes periplos que lo han llevado a defender múltiples camisetas en diferentes partes del mundo.

Humberto Osorio Botello ya jugó en: América de Cali, Estudiantes de Mérida (Venezuela), Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Inti Gas (Perú), Millonarios, San Martín de San Juan (Argentina), Real Valladolid (España), Dorados de Sinaloa (México), Club Tijuana (México), Defensa y Justicia (Argentina), Santa Fe y Rionegro Águilas. Ahora está pendiente de continuar su experiencia en Bolivia con Jorge Wilstermann.