Horas después de confirmar su renovación de contrato con Denizlispor, Hugo Rodallega publicó un mensaje en Twitter que no pasó inadvertido. ¿A qué se refiere? Hay que recordar que él públicamente ha manifestado la intención de regresar al fútbol colombiano y el deseo de jugar en América de Cali.

“Cuando vuelva a Colombia, quiero ir al América de Cali”, dijo el pasado abril en una charla en Instagram con Adrián Ramos. Esa fue una de las tantas veces en que manifestó el deseo que tiene de jugar con el cuadro escarlata en algún momento de su carrera.

Es más, se pensó que podría ser en 2020. Terminaba el vínculo en Turquía a final de la temporada y pensaba que podría ser el momento de volver al fútbol colombiano. “Si por mi fuera, termino contrato, quedo libre y ojalá Tulio me llame”, dijo Hugo Rodallega en Win Sports el pasado 2 de abril.

Hugo Rodallega renovó contrato con Denizlispor

Esa opción no se dio. Lo oficial que hay respecto a la carrera del atacante colombiano de 35 años es que seguirá 1 año más en Turquía con Denizlispor, equipo con el que jugó la temporada anterior buscando evitar el descenso (lo consiguieron con 3 puntos de ventaja). Después de terminar contrato, querían contar con él nuevamente y el goleador aceptó.

Así que Hugo Rodallega jugará su décima tercera temporada en Europa. Ahora lo hará bajo el mando del histórico Robert Prosinecki, exfutbolista croata con pasado en Real Madrid y Barcelona que llegó como DT del equipo para la temporada en curso.

Hugo Rodallega: “Ojalá supieran la verdad de todo esto”

Confirmada su permanencia en el equipo y luego de publicar una foto de su tiempo en la Premier League (con Fulham) en la que aparece haciendo el gesto de pedir perdón, el futbolista dejó este mensaje: “Ojalá supieran la verdad de todo esto una cosa es que yo quiera otra muy distinta es que me lo permitan”.

¿Es para los hinchas de América de Cali? No lo dice puntualmente pero podría ser. Su deseo de jugar con el cuadro escarlata nuevamente se aplazó. No será en este momento y no está claro si en algún momento se dé. ¿A qué verdad se referirá Hugo Rodallega?