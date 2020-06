Carlos Carbonero, de disputar un Mundial con la Selección Colombia a no poder jugar, ¡ni gratis!

Difícil historia protagoniza Carlos Carbonero. A los 29 años está sin equipo y entrenándose por su cuenta, apenas 6 temporadas después de vestir la camiseta de la Selección Colombia en 2014.

En ese momento vivió el punto más alto de su carrera. Jugaba para River Plate. Era titular y fue campeón con aquel equipo dirigido por Ramón Díaz en el que tenía de compañeros a Teo Gutiérrez y Éder Álvarez Balanta. Ahí llamó la atención de José Pékerman y por eso tuvo su lugar para Brasil 2014.

Además fue protagonista en el mercado de fichajes. Dio el paso a fútbol italiano en el que jugó para AS Cesena y Sampdoria, posteriormente. Allí se lesionó. A principios de 2016 se sometió a una operación y a partir de ahí su carrera no volvió a ser la misma. Estuvo en Cortuluá, Deportivo Cali y Ferro Carril Oeste en Argentina (no debutó).

¿Qué pasó con Carlos Carbonero?

El 1 de febrero de 2016 sufrió un golpe en un entrenamiento de Sampdoria. Ahí se lastimó de gravedad. Tuvo una lesión en los meniscos de su rodilla derecha. Fue operado en Barcelona y todo parecía ir bien con su recuperación. Incluso el club italiano pretendió su continuidad, más allá del vencimiento del préstamo por el que había llegado.

La realidad es que su recuperación nunca fue total. Por eso volvió a Colombia en donde tuvo intentos de regresar que tampoco dieron el resultado esperado. “Lo único que me afectó fue la lesión que tuve en Italia. Creo que eso fue lo que me frenó la evolución que venía teniendo (…). Después de eso se me cerraron mucho las puertas. Me costó recuperarme, me tomó mucho tiempo y varios años. Creo que a raíz de eso me perdí un poco porque surgieron diferentes situaciones en mi vida. Pero hoy puedo decir que me siento muy bien y tengo las expectativas de volver a estar en un club. Hasta pensé en volver a jugar gratis pero no me dieron la oportunidad”, contó Carlos Carbonero en entrevista con el Diario Olé.

Y agregó: “Después de que me quedé sin club una temporada decidí, a través de los intermediarios, decirles quería volver a jugar y mostrarme, no me importaba cuánto dinero iba a cobrar ni donde sería”. Él volvió al fútbol argentino en el que ya había jugado para Estudiantes LP, Arsenal de Sarandí y River Plate. Llegó en 2019 a Ferro Carril Oeste para jugar en el ascenso. No debutó. Así que su último partido oficial lo disputó con Deportivo Cali en mayo de 2019.

“Hay personas que hablan de más, sin saber. En ese sentido no tuve ningún problema porque desarrollé la mayoría de los entrenos, pero desafortunadamente por cosas externas no me permitieron debutar”, contó sobre la experiencia en Ferro.

La actualidad de Carlos Carbonero

“Estuve unas dos o tres semanas entrenándome con la agremiación de la Federación Colombiana en Cali hasta que se tuvo que parar todo por causa de la pandemia. Ahora estoy sin club, sólo trabajando y manteniéndome en forma, esperando cualquier oferta para poder volver jugar”, explicó el futbolista de 29 años que en Colombia jugó para Academia, Atlético Huila y Once Caldas antes de ir al exterior.

¡Su presencia en Brasil 2014 con la Selección Colombia!

Carlos Carbonero estuvo incluido en la lista de convocados por la Tricolor a Brasil 2014. Lució el dorsal número 5 y tuvo acción en un solo partido. Fue suplente y disputó el segundo tiempo del compromiso ante Japón en Cuiabá. Ese día la Selección Colombia ganó 1-4. Con él en cancha llegaron dos goles de Jackson Martínez y uno de James Rodríguez.