Carlos Antonio Vélez y la derrota de la Selección Colombia: “Sin explicación futbolística”

El de Carlos Antonio Vélez es uno de los nombres más mencionados en redes sociales por la derrota de la Selección Colombia. ¿Qué dijo del resultado?

Se expresó a través de Twitter y en el programa Planeta Fútbol (Win Sports). Su opinión en este caso era muy esperada. Hay que recordar que el experimentado y famoso periodista fue uno de los críticos más fuertes del final del proceso de la Tricolor con José Pékerman al mando. Hoy en día, con Reinaldo Rueda en ese lugar, muchos quieren saber qué opina de los resultados del equipo.

El trino de Carlos Antonio Vélez y lo primero que dijo de la derrota de la Selección Colombia

A través de su cuenta en Twitter, @velezfutbol, compartió las estadísticas del juego. Destacó que la Selección Colombia tuvo 28 remates (2 a puerta) y que Perú solo tuvo un par (uno a puerta, que fue gol). A partir de esos números escribió: “Urgente… se necesita un exorcista, un chamán o algo parecido!!! Fin de la emisión!”.

Minutos después de ese mensaje estuvo al aire en Win Sports. Allí lo que empezó diciendo de ese 0-1 que sufrió la Selección Colombia fue: “No encuentro ninguna explicación futbolística, ninguna. Salí del estadio hace hora y media. He conversado con las dos partidos. Conversé con Faryd y gente del fútbol en Colombia. También con amigos peruanos. Ellos no saben por qué ganaron y yo no sé por qué perdimos”.