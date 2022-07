“Lo que no pudieron hacer muchos ‘ídolos de barro’ lo lograron ellas”

La Selección Colombia clasificó a la final de la Copa América Femenina y la primera reacción de Carlos Antonio Vélez en Twitter también fue dirigida al seleccionado masculino.

Después del título de 2001 logrado jugando en condición de local, con Francisco Maturana como DT y una final ganada a México, la Selección Colombia no había vuelto a una final de Copa América. Ahora estará con el equipo femenino. También jugando en casa, el seleccionado alcanzó el cupo venciendo en la semifinal a Argentina (en Bucaramanga). Triunfó por 1-0 con gol de Linda Caicedo. Ahora va a la final en la que espera rival: Brasil o Paraguay.

El trino de Carlos Antonio Vélez por la clasificación a la final de la Copa América Femenina

“Tuvieron que pasar 21 años y que aparecieran las mujeres para volver a jugar una final de Copa América en fútbol. Aseguran además Mundial y Olímpicos… lo q no pudieron hacer muchos ‘Ídolos de Barro’ lo lograron ellas…Felicidades!”, escribió el experimentado periodista en su cuenta en Twitter (@velezfutbol).

Mensaje claro. Además de la felicitación al equipo femenino que dirige Nelson Abadía y tiene, entre otras, a Linda Caicedo, Catalina Usme, Catalina Pérez y Leicy Santos, hubo algo para el elenco masculino. El logro de las mujeres se da, casualmente, en un momento en el que la Selección Colombia de Mayores quedó afuera de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo Catar 2022. Está iniciando un nuevo proceso con Néstor Lorenzo como DT.

Mientras eso pasa, la Selección Colombia Femenina se consolida en sus logros. Jugará una final. Irá al Mundial y también estará en los Juegos Olímpicos. La situación no pasó inadvertida para muchos que decidieron comparar las realidades. Carlos Antonio Vélez es uno de ellos. Su reacción fue inmediata y apuntando a quienes llamó “ídolos de barro”. ¿A quiénes se referirá puntualmente? No hay nombres. No en este caso.

El trino de Carlos Antonio Vélez