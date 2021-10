Capello: “Quizá Cuadrado tenga algunos problemas”

Juventus empató el clásico con el Inter contando con Juan Guillermo Cuadrado. El resultado y sobre todo el rendimiento del equipo recibió críticas de parte del famoso DT Fabio Capello.

Las dijo en Calcio Club de Sky Sports y llamó la atención lo que dijo del futbolista de la Selección Colombia. A él habitualmente lo ha elogiado. El mes pasado, por ejemplo, dijo: “Cuadrado es el jugador que marca la diferencia en Juventus. Rompe al rival con su velocidad y calidad, también tiene visión del juego”.

Esta vez cambió. Lo que le vio en cancha ante el Inter en el Giuseppe Meazza distó mucho de lo que espera de un jugador de su calidad. Estuvo 65 minutos en cancha tras los cuales salió para darle paso a Paulo Dybala. Ese tiempo no fue del agrado del ahora analista futbolístico en medios de comunicación.

La crítica de Fabio Capello empezó con el DT: “Allegri no me convenció a pesar de que soy su admirador. El equipo no jugó durante 65 minutos. Luego cambió algo con las sustituciones y comenzó a jugar”, dijo. Como ya se mencionó, ese fue el momento de la salida del colombiano.

Y agregó: “Ni siquiera Juan Guillermo Cuadrado me fue particularmente atractivo esta noche. Quizá tenga algunos problemas”, dijo Capello. ¿Será para tanto? De parte del club o del mismo jugador no se ha dicho algo respecto a problemas. Viene actuando con regularidad. Estuvo en 7 juegos de la Serie A (6 como titular) y 3 de la Champions League.

