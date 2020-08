Atalanta pone precio a una posible salida de Duván Zapata

La idea es que Duván Zapata se quede en el club, pero es inevitable que lleguen posibilidades para él en el mercado de fichajes. Así que según versión de La Gazzetta dello Sport, Atalanta ya tiene una respuesta para los que vayan por él.

Su presidente, Antonio Percassi, habría puesto un precio mínimo a la salida de Duván Zapata. Quieren que se quede. Él es el símbolo del proyecto exitoso que pretenden extender, luego de 2 temporadas siendo terceros de la Serie A y clasificando a Champions League.

Que no se quede dependerá de las ofertas que lleguen. Y para aceptar una de ellas deberá ser de no menos de 50 millones de euros. Es lo mínimo que pretende Atalanta para dejar salir a uno de sus goleadores colombianos, que viene de una temporada con 18 tantos en la Serie A y 1 en la Champions League.

Clubes que ya se acercaron por Duván Zapata

Dentro de los primeros interesados en ese fichaje del atacante de la Selección Colombia están Juventus, Inter de Milán y Atlético de Madrid. Los tres habrían sido notificados de la cifra que pretende Atalanta y a partir de ahí se espera que tomen alguna decisión sobre ofertarla o no. Por ahora no pasó. No hay opciones que se acerquen a las intenciones del club de Bérgamo.

Eso sí, Gazzetta dello Sport informa que hay un par de clubes de la Premier League con intenciones de contar con Duván Zapata. Todavía no trascendieron los nombres. Tampoco hay oferta pero es por esa intención que Atalanta ha puesto un precio por él. Si hay alguien que pague 50 millones de euros, se irá.

Agente de Duván Zapata: “Es el momento de dar el salto a un gigante de Europa”

Hace 10 temporadas que el atacante de la Selección Colombia compite en Europa. Ya estuvo en el Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta. Néstor Villarreal, su representante, cree que ahora podría darse un cambio radical en su carrera. Así lo dijo en entrevista con Antena 2:

“Yo creo que sí es el momento de dar el salto a un gigante de Europa porque en todos los equipos que estuvo ha demostrado su capacidad goleadora. Todo eso le ha dado una posibilidad en la Selección Colombia. Está en el momento ideal deportivo y personal para que eso suceda”, dijo.

Y agregó, en la charla que se dio hace más de un mes: “Estoy contento y tranquilo por el momento de Duván Zapata con dos temporadas espectaculares y con un lugar en la selección nacional; su madurez lo ha llevado a ese momento y principalmente en estos momentos donde tanto se menciona su nombre es cuando más tranquilos tenemos que estar y esperar qué pasa con Atalanta en la Champions y así analizar situaciones a ver qué le conviene a él y al Atalanta”.