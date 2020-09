¡Así explicó por qué agredió a James Rodríguez!

Kieran Gibbs fue expulsado del partido entre Everton y West Bromwich por un golpe en la cara de James Rodríguez.

¿Por qué lo hizo? El futbolista lo explicó en sus redes sociales, argumentando una provocación. Fue sobre el cierre del primer tiempo de aquel partido que se dio la acción. Kieran Gibbs reclamó una falta del colombiano sobre él. No la hubo. Así que en la siguiente acción él intentó desquitarse y terminó golpeándolo en la cara. A través de la intervención del VAR se determinó que su accionar merecía la expulsión.

Así que Kieran Gibbs, exjugador del Arsenal y la Selección de Inglaterra abandonó el partido por tarjeta roja. Al equipo le ganaron por 5-2 y él sintió la necesidad de expresarse por lo sucedido con James Rodríguez en esa caída ante Everton. Lo hizo a través de redes sociales. En su cuenta en Twitter dejó la explicación.

Lo que dijo Kieran Gibbs sobre la acción con James Rodríguez-

“Asumo toda la responsabilidad. Dejé al equipo y a la afición por un momento de estupidez. Siempre he tratado de jugar los partidos de manera justa y me aseguraré de ser disciplinado cuando me provoquen. No debería haber reaccionado y por eso me disculpo”, escribió el futbolista inglés de 30 años.

Así que Gibbs entiende que hubo una provocación. ¿De James Rodríguez? Tal parece. Promete que buscará evitar tener reacciones similares a la que ya mostró contra el colombiano por la cual lo dejó tendido en el suelo. De momento deberá pagar una sanción por esa tarjeta roja que recibió en Goodison Park.

¿Quién es Kieran Gibbs?

El hombre que golpeó a James Rodríguez y luego dio su explicación a través de su cuenta en Twitter es un experimentado futbolista que compite en la Premier League desde la temporada 2006-07. Tenía 17 años cuando empezó a ser convocado a los partidos del Arsenal.

Antes de tener sus primeros minutos en Premier League con los Gunners salió cedido a Norwich City. Regresó y tuvo una extensa carrera en Arsenal. Salió solo hasta la campaña 2017-18 luego de más de 200 partidos en el club. Hace parte de West Bromwich desde 2017-18, jugando un par de temporadas en Segunda División. Esta campaña es su regreso a Primera.