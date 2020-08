Andrea Pirlo sí quiere a Duván Zapata en Juventus

Según publicó el Corriere dello Sport, en la primera reunión del nuevo DT de Juventus con los directivos, se tocó el nombre de Duván Zapata. Andrea Pirlo sí quiere el fichaje de un goleador y el colombiano está en los candidatos.

La información habla de la posibilidad que tiene el campeón de la liga italiana de fichar un nuevo atacante. Andrea Pirlo llega a la dirección técnica del equipo pidiendo tal posibilidad, más allá de contar con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, busca más gol.

Leer también ▶ Duván Zapata y su historia en Champions League: 312 minutos y 2 goles

Así que en la primera reunión para armar el equipo del futuro de Juventus se habló de nombres. Dice Corriere dello Sport que las opciones son: Duván Zapata (Atalanta), el polaco Arkadiusz Milik (Napoli) y el mexicano Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Lo que ya se dijo de Juventus y Duván Zapata

La llegada del nuevo DT de Juventus revive esta posibilidad de la que ya se había hablado a nivel de prensa. Que la Vecchia Signora busca otro atacante no es novedad. Viene hablándose hace un buen tiempo y dentro de ellos siempre ha estado el hombre de la Selección Colombia.

Por Duván Zapata la primera opción que se manejó fue: 30 millones de euros y la cesión de la ficha del arquero Mattia Perin. Esa posibilidad tendría una respuesta negativa por parte de Atalanta. Lo que pretende el club de Bérgamo es no dejarlo salir. Pero ante una posibilidad importante la postura cambiaría. Eso sí, tiene que ser de no menos de 80 millones de euros.

Los números de Duván Zapata en el fútbol italiano

Llegó a 81 tantos con el que le marcó a AC Milan y es ahora que Juventus muestra interés en él. Los tantos que ya marcó los hizo con Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta. Con este último equipo en el que está cumpliendo su segunda temporada, completa 47 tantos en 80 juegos.

Leer también ▶ El día en que Duván Zapata brilló ante Atlético de Madrid

Atalanta pagó 24 millones por él y cuando lo hizo, se habló de una opción de salida de 60 millones. Ahora aumentó. No son cifras oficiales, pero sí valores que se manejan en la prensa. El equipo de Bérgamo no piensa salir de él fácilmente y esa primera opción que plantearía Juventus no alcanza.